Eine Frau als Hauptfigur in GTA 6? Das gab es schon lange vorher - Habt ihr's gewusst?

Der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier hat erklärt, dass wir im langersehnten Action-Titel GTA 6 wohl in die Rolle einer Frau schlüpfen werden. Im Fokus der Geschichte soll nämlich ein Geschwister-Paar stehen, das aus einem Mann und einer Frau besteht.

Für viele kam die Meldung überraschend, da es das erste Mal sein wird, dass wir eine weibliche Hauptfigur mit einer eigenen Hintergrundgeschichte in der GTA-Reihe spielen werden. Doch was viele nicht wussten: Wenn wir einen Blick auf die Historie aller GTA-Spiele werfen, fällt auf, dass wir streng genommen gar nicht zum ersten Mal eine Frau spielen.

GTA hatte viele weibliche Protagonisten

Wann konnten wir das erste Mal eine Frau spielen? Tatsächlich gab es die allererste weibliche Hauptrolle im ersten GTA-Teil. Doch in Deutschland haben wir nicht viel davon mitbekommen, denn die insgesamt vier weiblichen Hauptfiguren gab es nur in der englischen Version. So hatten Spieler*innen die Auswahl zwischen:

Katie

Ulrika

Mikki

Divine

Zusätzlich gab es im Game Boy Color-Port von GTA 2 die Möglichkeit, eine Frau als Hauptcharakter zu wählen. Statt in die Rolle von Claude Speed zu schlüpfen, konnten Spieler*innen im Port zwischen sechs unterschiedlichen Charakteren wählen, von denen zwei weiblich sind: Candy und Gretchen.

Euch reicht die Auswahl nicht? In GTA Online ist es möglich, einen weiblichen Charakter zu erstellen. Mithilfe des Charakter-Editors können wir aus einer Vielzahl an Frisuren, Haarfarben und Accessoires wählen, um den weiblichen Protagonisten noch individueller zu gestalten als es jemals zuvor möglich war.

Alle bisherigen Gerüchte zu GTA 6 haben wir hier für euch zusammengefasst:

81 4 Mehr zum Thema GTA 6: Gerüchte und Leaks zu Release, Setting, Map & Co.

GTA 6 geht einen Schritt weiter

Doch keiner der bisherigen weiblichen Charaktere hatte eine eigene Persönlichkeit wie beispielsweise die drei Hauptfiguren in GTA 5. Da die Charaktere in GTA und GTA 2 nicht vertont wurden, konnten wir nur anhand des Avatars und des Namens sehen, dass wir eine Frau spielen. In GTA Online gab es zumindest mehr Anzeichen, dass wir eine Frau spielen, doch sie blieb eine seelenlose Hülle ohne wirkliche Hintergrundgeschichte.

Das soll sich in GTA 6 endlich ändern. Wir spielen eine aus Brasilien stammende Frau, die in ihrer Kindheit von ihrem Zwillingsbruder getrennt wurde. Viele Jahre später sollen sie auf entgegengesetzter Seite in einem Drogen-Krieg aufeinandertreffen, was natürlich zu Problemen führt. Inwieweit wir zwischen den beiden Protagonist*innen wechseln werden, bleibt abzuwarten.

Wie groß ist eure Vorfreude auf GTA 6?