GTA 6 hat eine geniale Grafik und ausgerechnet die kuschelige Körperbehaarung von Jason lässt mich nicht mehr los

Jason ist ein ziemlich lässiger Dude und seine buschige Körperbehaarung ist eines der grafischen Highlights.

In den vergangenen Tagen habe ich mir den zweiten Trailer von GTA 6 angeschaut. Wieder und wieder und wieder. Um möglichst alle versteckten Details und technischen Spielereien zu erspähen, die in den fast drei Minuten verborgen sind. Und eine Besonderheit an Jasons Charaktermodell ist mir dabei ständig ins Auge gesprungen: seine Körperbehaarung.

GTA 6 liefert bauschige Haare an Stellen, in denen es sonst keine gibt

Der Fokus für Entwickler*innen lag in den vergangenen Jahren vor allem auf den Kopfhaaren, da die Gesichter von Charakteren in Zwischensequenzen eine viel zentralere Rolle einnehmen als der Rest des Körpers. Es ist also nachvollziehbar, dass jede Menge Aufwand in wallendes Kopfhaar gesteckt wird, beispielsweise in Stellar Blade, Dragon Age: The Veilguard oder jüngst Assassin's Creed Shadows.

Und auch Bärte können sich heutzutage wirklich sehen lassen, beispielsweise Marcus Fenix' wildes Kinngestrüpp in Gears 5 oder Kratos' Rauschebart in God of War:

Kratos hat wohl mit einen der buschigsten Bärte, darüber hinaus hält er wenig von Haaren.

Sie nehmen dort auch einen tatsächlichen Raum ein und sind eben nicht nur in eine Textur gemalt. Gehen wir allerdings ein Stückchen am Körper nach unten, stoßen wir auf genau diese flachen Pixeltapeten.

Joels Armhaare in The Last of Us Part 1 und Part 2 wurden beispielsweise einfach nur auf seine Arme gezeichnet, genau wie die selbstbewusst entblößte Brustbehaarung von Varric im aktuellen Dragon Age.

Die Haare in die Textur zu zeichnen, ist ein häufiger Kniff, den Charaktermodellen mehr Realismus zu verpassen – auch bei Joel.

Jason, der bereits zu Beginn des zweiten GTA 6-Trailer offen seine flauschige Brust-, Arm- und Beinbehaarung zur Schau stellt, hebt diese Kategorie jetzt auf ein neues Level:

Noch nie habe ich gesehen, dass Körperhaare an einem Charakter so realistisch kräuselig und voluminös dargestellt werden. In einer Einstellung, die sehr nach einem Überfall in Spielgrafik aussieht, sind sogar ein paar struppige Achselhaare zu erkennen:

Hinter dieser Überfallszene vermuten wir eine Einstellung aus dem tatsächlichen Gameplay und dort sind kleine Achselhaare zu erkennen.

Und die Haare scheinen auf die Lichtverhältnisse zu reagieren, was gut während dieser Fahrt zu erkennen ist, in der die Armhaare von Jason kleine Schatten werfen, sobald sie vom Sonnenlicht angestrahlt werden:

Achtet im Trailer mal darauf, wie die Sonne und der Schatten der Armbanduhr mit den Armhaaren interagieren – das sieht schon SEHR realistisch aus!

Die Körperbehaarung ist nicht nur ein selbstzweckhafter Grafik-Flex von Rockstar

Chris Werian

@FromSoftwerian (BlueSky) Das zusätzliche Haardetail erdet Jason noch einmal ein ganzes Stückchen und lässt ihn dadurch für mich mehr wie einen "echten" Menschen erscheinen. Denn die haben in der Regel nun einmal keine aalglatte Haut, auch wenn das Schönheitsideal aller Geschlechtern das häufig propagiert. Ich kann mich in dieser Hinsicht sogar selbst ganz gut in das Körpergefühl des aufstrebenden Kriminellen hineinversetzen. Denn – nun ja – als bei mir die Pubertät einsetzte, aktivierte es offenbar ebenfalls die Light-Version eines versteckten Wookie-Gens, das meine Arme und Beine ziemlich zuwuchern ließ. Jason sehe ich dementsprechend ein bisschen wie meinen Körperhaarbruder im Geiste und diese "Identifikationsmöglichkeit" hebt mein Realismusempfinden noch einmal ein ganzes Stückchen an. Auch, wenn es lediglich um ein paar Härchen geht…

Welches Grafikdetail von GTA 6 ist bisher euer Highlight?