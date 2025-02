Naoe hat die Haare schön! Assassin's Creed Shadows beeindruckt mit Haar-Physik, auch wenn sie kaum eine Rolle spielt

Auf dem Bild sieht man es natürlich nicht, aber Naoes Haare sind sehr lebhaft animiert.

Nachdem vor einigen Tagen die ersten Previews zu Assassin's Creed Shadows eintrudelten, wurde vor allem über die großen Punkte diskutiert, darunter das Stealth-System, der Wechsel zwischen den beiden Protagonist*innen Naoe und Yasuke und die Open World.

Dabei sind es auch die kleinen Dinge, die dazu beitragen, dass ein Spiel sich besonders anfühlt. Manchmal fallen diese Feinheiten aber gar nicht groß auf, wie in diesem Beispiel. Oder habt ihr schon gemerkt, wie geschmeidig Naoes Haare sich bewegen, während sie kämpft und durch die Gegend springt?

Die Animationen der Haare sehen bei Naoe wunderbar geschmeidig aus

Wie fein die Haare von Protagonistin Naoe in Shadows animiert sind, zeigt uns Khaled Almutairi des arabischsprachigen YouTube-Kanals Gamer Snack. Mit einem Video-Post auf X/Twitter (als @PainkillerQ8) stößt er uns mit der Nase darauf, wie dynamisch sich ihre Haare an ihre Bewegungen anpassen:

Solch eine authentische, wenn auch noch nicht gänzlich realistische, Haar-Physik ist in Videospielen auch heutzutage noch kein Standard. Kein Wunder, immerhin bedarf so etwas Einiges an Zeit und Kosten, die ein Studio erst einmal gewillt sein muss, extra aufzuwenden – von den technischen Anforderungen mal abgesehen.

Dass Ubisoft diesen Schritt gegangen ist, wird bereits in den ersten Kommentaren unter dem Video gelobt. Dort finden wir neben "Ich bin ein großer Fan davon, ich liebe es!" auch witzige, aber positiv gemeinte Sprüche wie "Welches Shampoo nutzt sie?"

Ein Detail, das kaum zu sehen sein wird

So schick die Haare von Naoe aber auch hin und her wehen, werden wir in Assassin's Creed Shadows eher weniger davon haben – weshalb es noch einmal überraschender ist, dass Ubisoft sich diese Mühe gemacht hat.

Immerhin spielen wir die meiste Zeit mit Naoe, während sie ihre Kapuze aufhat. Von ihren Haaren ist dann also nicht viel zu sehen. Und Yasuke dürfte mit seinen Dreadlocks kaum lose Haare auf dem Kopf haben, die sich so fein der Bewegung anpassen – zumal er ebenfalls die meiste Zeit einen Helm trägt.

Aber auch wenn die Haar-Physik in Spielen meist nicht so bewusst wahrgenommen wird, egal ob es an einer Kopfbedeckung liegt oder nicht, trägt sie damit entscheidend zur Immersion bei.

Wie gut sich die Animationen der Haare letztendlich auch auf den Konsolen schlägt, ist allerdings noch fraglich. Die gezeigten Aufnahmen stammen nämlich aus der Preview-Version, die auf dem PC lief. Spätestens zum Release am 20. März werden wir dann mehr wissen.

Aber was sagt ihr zu Naoes schwungvoller Haarpracht? Sieht euch das realistisch genug aus? Ist es euch eventuell egal?