Dass GTA 6 ein Grafikhammer wird, haben wir diesem obskuren Tischtennis-Spiel von Rockstar aus 2006 zu verdanken

GTA 6 dürfte wieder einmal besonders beeindruckend aussehen, wenn es dann endlich erscheint.

Red Dead Redemption 2 gilt immer noch als Grafik-Referenz und GTA 6 dürfte wieder neue Maßstäbe setzen. Das verdanken wir der Rockstar-Engine RAGE, die auch schon in GTA 5, GTA 4 und einem Tischtennisspiel aus dem Jahr 2006 zum Einsatz gekommen ist. Richtig gelesen. Ohne dieses heute ziemlich unbekannte Sportspiel hätte es GTA 6 in der Form womöglich nie gegeben.

Rockstars erste Grafikgehversuche mit der GTA 6-Engine waren ein Tischtennisspiel

Klingt komisch, ist aber so: Rockstar hat früher nicht nur alle paar Jahre GTA und RDR im Wechsel veröffentlicht, sondern auch noch andere Spiele veröffentlicht. Und wir sprechen hier nicht von Bully, nein. Die Rede ist von Rockstar Games' eigener, 2006 etwas überraschend veröffentlichter Tischtennis-Simulation.

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Autoplay

Wie Polygon berichtet, gab es seinerzeit durchaus viel Stirnrunzeln rund um den Release des Spiels. Viele Journalist*innen und die Fan-Community waren einigermaßen verwirrt, weil sie nach GTA 3, GTA: Vice City und GTA San Andreas, The Warriors, den Midnight Club-Spielen oder auch Manhunt etwas ganz anderes erwartet hatten.

Aber statt einem wilden, coolen und irgendwie satirisch-humoristischen Action-Titel gab es eine bodenständige, realistische und eben überraschend ernsthafte Tischtennis-Simulation. Rockstar Games Presents Table Tennis wurde im Mai 2006 (also ziemlich genau vor 20 Jahren und ja, ihr seid alt) zunächst exklusiv für die Xbox 360 veröffentlicht. Eine Wii-Version folgte im Jahr 2007.

Das Besondere an der Sport-Sim war aber auch, dass sie das erste Rockstar-Game war, das auf der neuen, frisch hauseigenen RAGE-Grafikengine basierte. Dieser Titel sollte zeigen, was die neue Konsolengeneration drauf hatte und Rockstar dabei helfen, sich mit der Engine sowie der Hardware und der Darstellung von realistischen, menschlichen Körpern vertraut zu machen.

Dass es überhaupt dazu gekommen ist, liegt aber wohl auch daran, dass Electronic Arts 2004 Criterion gekauft hat. Und von Criterion Games stammte die bis dahin von Rockstar für GTA-Spiele genutzte RenderWare-Grafikengine. Um ein eigenes Grafik-Grundgerüst zu haben, wurde Angel Studios samt eigener Engine eingekauft und zu Rockstar San Diego gemacht.

Seitdem feilt man bei Rockstar Games immer weiter an der RAGE-Engine, die seit dem Tischtennis-Spiel einen weiten Weg gekommen ist. Sie wurde unter anderem in GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 eingesetzt.

Auch das im Herbst hoffentlich erscheinende GTA 6 wird auf dieser Engine basieren und höchstwahrscheinlich wieder eine ganz besonders hübsche Open World auf unsere Bildschirme zaubern.

Habt ihr noch Erinnerungen an Table Tennis von Rockstar? Oder besteht das Studio für euch nur noch aus RDR und GTA?