Kleines Spiel wurde auf Steam plötzlich so erfolgreich, dass es die Server in die Knie gezwungen hat und die Devs sich bei Valve entschuldigen

TBH: Task Bar Hero spielt sich in eurer Windows-Taskleiste ab und kann euch sogar Geld einbringen.

Task Bar Hero ist ein Idle Game und funktioniert in etwa wie Bongo Cat: Der Titel spielt sich fast von ganz allein an der unteren Seite eures Desktops, während ihr so tut, als würdet ihr arbeiten. Das finden so viele Leute so gut, dass Steam Probleme mit dem neuen Titel bekommen hat, weil die Server nicht mitmachten.

Steam-Überraschungshit knackt beeindruckende Spielerzahlen und die Server

Der Titel ist seit Ende Mai kostenlos spielbar. Mittlerweile steht der alltime-Peak von TBH: Task Bar Hero bei SteamDB schon auf über 180.000 gleichzeitigen Spieler*innen. Das dürften die Entwickler von Tesseract Studio wohl gehofft, aber nicht wirklich erwartet haben.

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Der plötzliche Spieler*innen-Ansturm scheint für Probleme zu sorgen, wie die Devs in einem Steam-News-Beitrag schreiben. Dabei geht es wohl vor allem um die Item-Server. Denn genau davon hat TBH: Task Bar Hero wohl einfach zu viele. Die werden fleißig auf dem Steam-Marktplatz gehandelt und das packen die Server offenbar einfach nicht.

Aber daran ist nicht die Infrastruktur von Steam Schuld, sondern anscheinend das Entwicklerstudio. In einem anderen Post vom 31. Mai schreiben die Devs Folgendes:

"Seit dem Release haben die Spieleraktivität und die Item-Menge unsere Erwartungen weit übertroffen und die Last auf den Steam-Servern bis an ihre Grenzen gebracht. Steam hat bestätigt, dass das Spiel die Server-Nutzungsrichtlinien nicht richtig eingehalten hat, dadurch übermäßig viele Serveranfragen gesendet und Probleme auf den Steam-Servern verursacht hat. Daraufhin hat Steam uns aufgefordert, die Anzahl der Items entsprechend den Richtlinien zu reduzieren. Um den Dienst stabil betreiben zu können, müssen wir die Vielfalt der auf dem Markt gehandelten Items verringern. Wir möchten euch vorab versichern, dass dies eine unvermeidbare technische Entscheidung ist, damit alle das Spiel weiterhin genießen können. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, das Spiel ohne ausreichende technische Prüfung entwickelt und diese Situation herbeigeführt zu haben."

Spieler*innen können jetzt dementsprechend nicht mehr mit so vielen Items wie zuvor handeln. Aktuell dürfen nur noch legendäre Items oder solche mit einer noch höheren Stufe getradet werden. Vorher konnten auch die simpelsten und häufigsten Gegenstände verkauft werden.

Genau darin liegt wohl auch der Erfolg des Spiels begründet: Ihr könnt ohne großes Zutun jede Menge Items farmen und die dann gewinnbringend verkaufen (oder das Ganze gleich komplett von Bots erledigen lassen). Darum werden Spiele wie Banana, Bongo Cat oder jetzt eben TBH: Task Bar Hero immer mal wieder auch als "Free Money Generator" bezeichnet.

Die Kehrseite der Medaille sind Serverprobleme, die das gesamte Spiel und die Server in die Knie zwingen können. Dadurch werden dann all diejenigen vom Spielen abgehalten oder zumindest dabei gestört, die eigentlich einfach wirklich nur das Spiel spielen wollen und sich nicht um die Items und deren Wert scheren.

In den durchwachsenen Steam-Kommentaren wird dann auch immer wieder geschrieben, dass TBH: Task Bar Hero eigentlich ein cooles, spaßiges Spiel wäre, sich viele Fans aber wünschen würden, dass es auch offline und komplett ohne die Marktplatz-Funktionen gespielt werden könnte.

Habt ihr Task Bar Hero schon ausprobiert? Was haltet ihr von dem Titel?