GTA 6: Alle Infos und Gerüchte zur Stadt und zum Setting

Bestätigt ist Vice City als Schauplatz von GTA 6 zwar noch nicht, es läuft aber höchstwahrscheinlich alles darauf hinaus.

Kein Spiel wird so heiß erwartet wie der nächste Teil von Rockstars Grand Theft Auto-Serie, der mutmaßlich GTA 6 heißen wird. Und dieser Hype kommt nicht von ungefähr: Denn regelmäßig konnten die GTA-Spiele Maßstäbe im Open World-Bereich setzen und viele Millionen Spieler*innen faszinieren.

Das gelang ihnen unter anderem mit der Nachbildung diverser Städte, die stets als lebendige und in sich stimmige Mikrokosmen funktionierten, in denen die Zeit nur so verflog. Ob jetzt Liberty City in GTA 3 und 4 oder Los Santos in GTA 5 – zu den Stars von GTA zählten stets auch die Städte.

Dementsprechend gespannt dürfen wir sein, welcher Schauplatz uns in GTA 6 erwartet. Alles, was dazu schon bekannt ist und welche Gerüchte es gibt, haben wir hier gesammelt.

Wichtiger Hinweis: Rockstar hat GTA 6 bislang noch nicht offiziell enthüllt. Sämtliche Infos aus diesem Artikel stützen sich dementsprechend auf Gerüchte und insbesondere den großen Leak aus dem September 2022.

Die Stadt: Es geht höchstwahrscheinlich wieder nach Vice City

Welches Setting hat GTA 6? Modernes, fiktives Miami plus Umland in Florida

Quasi seit dem Release von GTA 5 gab es Gerüchte zum Schauplatz des nächsten GTA-Spiels und ein Name kristallisierte sich schnell besonders deutlich heraus: Vice City. Diese überzeichnete und fiktionale Version des realen Miami in Florida besuchten wir unter anderem schon 2004 in GTA: Vice City und sehr wahrscheinlich wird die Stadt in GTA 6 ihr Comeback feiern.

Dafür gibt es eine entscheidende Quelle, nämlich den Gameplay-Leak aus dem letzten Jahr. Damals tauchten diverse Gameplay-Clips aus einer unfertigen Version des Spiels auf, die mit Palmen, Miami-Architektur und dem vielsagenden "VCPD" auf den Polizeiautos Vice City als Schauplatz mehr oder weniger bestätigten.

Vice City bestach bei den bisherigen Auftritten in der Reihe mit seinem subtropischen, fast schon Urlaubsflair versprühenden Setting und den neonreklamebeleuchtetenden Straßen. Dieses Mal geht es allerdings nicht in die 80er-Jahre zurück, sondern in eine "moderne" Miami-Variante, weswegen der "Neon-Aspekt" wahrscheinlich nicht mehr so auffällig sein wird.

Diverse Orte waren in den Gameplay-Leak bereits zu sehen, darunter:

ein großer Sandstrand

eine Shopping-Mall

ein Industriegebiet etwas außerhalb von Vice City

ein großer See

etc.

Immer wieder geisterte zudem durch die Gerüchteküche, dass Vice City nicht die einzige große Stadt im Spiel ist und es zudem einen Abstecher nach Südamerika geben solle. Wenn wir aber einem Bericht von Bloombergs Jason Schreier Glauben schenken, wurden diese ambitionierten Pläne im Lauf der Entwicklung verworfen.

Nicht auszuschließen ist allerdings, dass GTA Online zukünftig in Rahmen von größeren Updates mit zusätzlichen Städten erweitert wird.

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«? - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

Auch mit Umland

An den Stadtgrenzen ist bei GTA 6 natürlich nicht Schluss. Denn neben der reinen Stadt ist wie schon in GTA 5 auch ein Teil des Umlands von Vice City erkundbar, mit mutmaßlich jeder Menge kleinerer Ortschaften, Sumpflandschaften und mehr – eben ein Abbild des realen Florida.

Das wirft dann natürlich automatisch die Frage nach der Mapgröße von GTA 6 auf. Nach aktuellen Gerüchten soll diese knapp zwei- bis dreimal so groß sein wie in GTA 5. Alles, was ihr zur Map wissen müsst, haben wir in einem separaten Artikel zusammengetragen:

Auch wenn alles bislang auf ein Vice City-Comeback hindeutet, ist es natürlich nicht undenkbar, dass Rockstar bei der offiziellen Enthüllung ein komplett anderes Setting aus dem Hut zaubert. Lange gedulden müssen wir uns jedenfalls nicht mehr, bis der Schauplatz des Spiels feststeht. Der erste Trailer für GTA 6 ist nämlich für Anfang Dezember 2023 angekündigt.