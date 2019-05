GTA 6 - Neuer Leak mit angeblichen Details zu Story, Setting & mehr

GTA 5 zählt zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Dass das Franchise fortgesetzt wird, dürfte also einigermaßen feststehen. Dementsprechend ranken sich wohl auch um keinen anderen Titel so viele Gerüchte wie um Grand Theft Auto 6. Ein neuer, angeblicher Leak verspricht jetzt Details zu GTA 6, und zwar mit allem Drum und Dran: Story, Schauplatz, Releaseplattformen und so weiter.

Ihr solltet den neuesten GTA 6-Leak mit Vorsicht genießen

Es gibt einen neuen GTA 6-Leak: Ihr solltet ihn allerdings mit der gebotenen Vorsicht genießen. Die angeblichen Informationen stammen aus einem anonymen Forum-Post. Der wurde mittlerweile aber auch schon wieder von Pastebin gelöscht.

Glaubwürdigkeit hält sich in Grenzen: Der Beitrag stammte ursprünglich von einem Gast-Account. Dass der Post wieder gelöscht wurde, könnte ihn etwas glaubwürdiger machen, wie auf Reddit argumentiert wird: Möglicherweise habe Rockstar die Löschung veranlasst.

Verdichten sich die Hinweise auf GTA 6? Nicht wirklich. Es gab zwar erst vor Kurzem ein halbwegs glaubwürdiges Gerücht, dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet, aber das war es dann auch schon.

Spielt GTA 6 in Liberty City & Vice City?

Das passt zu den bisherigen Gerüchten: Angeblich könnt ihr euch in Grand Theft Auto 6 zwischen mehreren großen Städten hin- und herbewegen. Namentlich soll es sich dabei um die bekannten und beliebten Städte Liberty City sowie Vice City handeln. Laut dem vermeintlichen Leak gibt es auch neben dem Highway zwischen den beiden großen Städten jede Menge ländliche Gegenden zu bewundern.

Mögliche Infos zur Story: Zunächst wärt ihr im Auftrag eines Drogen-Bosses in Liberty City unterwegs und baut ein kleines Business auf. Das sollt ihr mit Hilfe von Diebstählen, Überfällen und ähnlichen Missionen erledigen. Nach und nach arbeitet ihr euch dann hoch und bis zu besagtem Drogenboss vor. Bis ihr ihn schließlich in Vice City besucht und feierlich seines Amtes enthebt, um den Platz selbst einzunehmen.

GTA 6 exklusiv für PS5

Wie ein absurdes Gerücht das Netz lahmlegte

Flashback-Missionen & Dialog-Optionen aus RDR 2 könnten zurückkehren

Flashback-Missionen geplant? Laut dem angeblichen Leak erwartet euch in GTA 6 eine bestimmte Zeitepoche. Welche, wird aber nicht verraten. Aber da muss sich das Spiel auch gar nicht festlegen, weil es mit Hilfe von Flashbacks in Zwischen-Missionen auch in andere Zeiten gehen soll.

Angeblich mit Dialog-Mechanik aus Red Dead Redemption 2: In dem neuen Leak ist zusätzlich auch noch davon die Rede, dass GTA 6 die Dialog-Möglichkeiten aus RDR 2 übernehmen soll. Ihr könntet also wild grüßend (oder beleidigend) durch die Straßen der Städte ziehen.

Wann soll Grand Theft Auto 6 erscheinen? Vielleicht gar nicht für die PS5 und die nächste Xbox: Im Leak heißt es, Sony wolle zunächst die Verkaufszahlen der beiden Next Gen-Konsolen analysieren, habe aber auch schon eine Idee, wann GTA 6 kommen soll. Für PS4 und Xbox One sei es definitiv nicht geplant.

Nochmal zur Erinnerung: Genießt diesen angeblichen Leak mit Vorsicht. Es gibt bisher noch keinerlei offizielle Ankündigung für GTA 6 oder etwas in der Richtung.

Wie schätzt ihr den Leak und die darin enthaltenen Angaben ein?