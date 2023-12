GTA 6-Trailer hebt Wegwerf-Charakter aus Red Dead Redemption 2 auf 'die große Bühne'

Spieler hat RDR-Charakter im GTA 6-Trailer entdeckt.

Anfang Dezember veröffentlichte Rockstar endlich den allerersten Trailer zu GTA 6. Fans sind seitdem akribisch auf Spurensuche und analysieren jeden Frame des Videos, um versteckte Details und Easter Eggs ausfindig zu machen.

Eine Übersicht der gefundenen Details im Trailer findet ihr hier:

Mehr zum Thema GTA 6: 7 versteckte Trailer-Details, die ihr vielleicht übersehen habt und was sie bedeuten könnten von David Molke

Was ist neu? Ein Adlerauge hat nun in einer Szene gen Ende des GTA 6-Trailers das Bild eines Charakters aus Red Dead Redemption entdeckt. Ist er euch ebenfalls aufgefallen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hierbei handelt es sich um Everett Morgan, der als Kopfgeldziel in Red Dead Online gejagt werden kann. Obwohl sie sich den gleichen Nachnamen teilen, scheint Morgan nicht mit dem RDR 2-Protagonisten Arthur verwandt zu sein. Hierbei handelt es sich also nur um einen Nebencharakter – merkwürdig also, dass Rockstar gerade ihn im GTA 6-Trailer quasi ins Scheinwerfer-Licht rückt. Vielleicht liegt's an dem beachtlichen Schnauzer...

GTA 6 - Trailer, Release und alle bekannten Infos

Weiter unten könnt ihr euch noch einmal den ersten Trailer zu GTA 6 ansehen. Bei 1:17 könnt ihr den genannten Red Dead Redemption-Charakter als Portrait rechts an der Tür erhaschen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Darum geht es wohl in GTA: In Grand Theft Auto 6 verschlägt es uns erneut nach Vice City. Dabei begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht. Im Trailer wird angedeutet, dass die Protagonistin gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun gemeinsam mit Jason eine von Bonnie und Clyde inspirierte Gangster-Geschichte erlebt.

Alle bislang bekannten Infos zu GTA 6 (Story, Gameplay, Setting und mehr) findet ihr in dieser GamePro-Übersicht:

Release und Plattformen: Grand Theft Auto 6 soll laut Rockstar 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Der Action-Titel kommt demnach nicht für die PS4 und Xbox One auf den Markt. Eine PC-Version wurde ebenfalls nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist aber wahrscheinlich, da GTA 5 später ebenfalls für den PC veröffentlicht wurde.