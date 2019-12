GTA 6 oder RDR 3? Stellenanzeige bei Rockstar heizt Spekulationen an

Mittlerweile gibt es so viele Gerüchte um GTA 6, dass Fans nur noch müde lächeln, wenn ein neuer, vermeintlicher Leak erscheint. Doch jetzt hat ein offizielles Jobangebot von Entwickler Rockstar selbst für neue Spekulationen gesorgt.

Das Studio postete einen Link zu einer offenen Stelle, (via comicbook.com) in der ein paar Punkte ganz besonders herausstachen, wie dieser Tweet unterstreicht:

Gesucht wird ein Kostümdesigner, soweit erstmal nichts ungewöhnliches. Schließlich sind die meisten Figuren in Rockstar-Spielen angezogen und irgendjemand muss die Klamotten schließlich entwerfen. Spannend wird es jedoch, wenn wir uns genau ansehen, um welche Art der Kleidung es sich handeln soll:

"Wir suchen nach jemandem mit großer Leidenschaft für die Geschichte und kulturelle Relevanz, die Kleidung in der Gesellschaft spielt, von vergangenen Ären zu modernen, internationalen Street Styles und Trends. "

Außerdem sei wichtig zu wissen, wie Bekleidung hergestellt werde, ein Verständnis von Nähen und anderen Herstellungsarten ist erwünscht. Besonders ausschlaggebend sei ein Auge für Details an Kleidung, und vor allem die Art, wie Stoffe und andere Materialien im Laufe der Zeit altern, sich verändern und auseinanderfallen.

Zeitreise oder Mordfall?

Diese Stellenanzeige zeigt: Im dem Projekt, für das die Stelle ausgeschrieben wurde, geht es sowohl um Kleidung moderner, als auch vergangener Zeiten. Das würde sich entweder mit den Gerüchten decken, dass GTA 6 in mehreren Zeiten spielen soll, oder könnte auf ein neues Red Dead Redemption hinweisen, dass mit seiner Cowboy-Thematik sehr wahrscheinlich nicht in unserer Zeit spielen wird.

Aber auch das ist noch keine wirkliche Überraschung. Rockstars Spiele behandeln mehrere Zeitalter, dementsprechend wäre es für einen Kostümdesigner bei Rockstar von großem Vorteil, sich in allen Zeitaltern auszukennen, um an vielen Projekten mitarbeiten zu können.

Aber, und jetzt kommt ein großes Aber: Warum muss die Person wissen, wie Kleidung mit der Zeit verfällt? Das legt die Vermutung ziemlich nahe, dass nicht mehrere, sondern ein einziges Spiel in unterschiedlichen Zeiten spielt. Und zwar so, dass diese miteinander verbunden sind. Das könnte vieles bedeuten.

Vielleicht geht es einfach nur darum darzustellen, dass die eigenen Klamotten dreckig und gammelig werden, wenn wir uns nicht umziehen. Vielleicht geht es jedoch auch um ineinander verwobene Geschichten, vor allem wenn wir den Gedanken weiterspinnen, dass GTA 6 eventuell mehrere Ären bedienen soll.

GTA New York: Prohibition

Mal ganz ins Blaue spekuliert: Was wäre mit einem GTA 6, in dem ein Protagonist die ehemals geheime Bar seines Großvaters aus der Prohibition wiedereröffnet, bei der Renovierung jedoch eine in die Wand eingemauerte Leiche aus der Vergangenheit entdeckt?

Alkoholschmuggel, Mord, schmutzige Cops und ein Geheimnis, das über mehrere Jahrzehnte ungelöst blieb aber jetzt Auswirkungen auf die Gegenwart hat wäre eine Story, die perfekt in die Gangsterwelt von GTA passen würde.

Ein so großer Zeitsprung sorgt dafür, dass Klamotten, Accessoires, Dekor und alles, was in der Prohibition (1920 - 1933) neu und schick war, mittlerweile alt und verblichen ist. Mit den Flappers, der immernoch vorherrschenden Segregation, Al Capone versus Eliot Ness und anderen Phänomenen spiegeln sich in wenigen Epochen der Moderne gesellschaftliche Umwälzungen so sehr in der Mode wieder wie zu dieser Zeit.

Aber das ist selbstverständlich nur eine Theorie, die unterstreichen soll, wie vielseitig dieses Angebot interpretiert werden kann. Vielleicht geht es auch in Mittelalter. Oder um einen neuen Teil der Bully-Serie. Oder vielleicht erfahren wir bald von einer bis jetzt noch komplett unbekannten Rockstar-Marke. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was glaubt ihr hat das Angebot zu bedeuten?