GTA 6 - Release laut Analyst in weiter Ferne

Erst vor Kurzem hat ein Leak angeblich neue Details zum Nachfolger von Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. So soll das Spiel unter anderem in Vice City spielen und die Geschichte stark an die Netflix-Serie Narcos rund um Drogenbaron Pablo Escobar erinnern. Analyst Alex Giaimo hat sich jetzt zu einem möglichen Release von GTA 6 geäußert.

GTA 6 noch in weiter Ferne

Im Zuge der Aktien-Bewertung von Publisher Take Two Interactive gab Giaimo an, dass der Nachfolger eines der populärsten Spiele nicht vor Beginn des Fiskaljahres 2022 erscheint.

Frühester Release: Laut dem Analyst erscheint das Spiel nicht vor April 2021.

An dieser Stelle soll gesagt sein, dass es sich hierbei um die Einschätzung eines Börsen-Analysten zur zukünftigen Bewertung der Take Two-Aktie handelt.

Wie realistisch ist der Release-Zeitraum?

Auch der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter geht vom Jahr 2021 als frühesten Release-Zeitraum aus. Eine Veröffentlichung nach 2022 sei sogar wahrscheinlicher.

GTA 5 ist nach Minecraft und Tetris das Spiel, das sich am meisten verkauft hat. Durch den überaus erfolgreichen Release von Red Dead Redemption 2 und dank GTA- bzw. Red Dead Online, die nach wie vor eine kontinuierliche Geldquelle für Rockstar sind, ist ein Release in kurzen Intervallen jedoch nicht mehr von Nöten.

Die Veröffentlichung von GTA 6 im Jahr 2022, neun Jahre nach dem Vorgänger, ist daher ein realistischer Release-Zeitraum. Es ist zudem gut möglich, dass wir im kommenden Jahr die ersten offiziellen Infos zum Spiel erhalten.

