GTA 6: Rockstar sendet kleines Lebenszeichen - Neuer Discord-Channel könnte euch die News bringen, auf die ihr alle wartet

GTA 6 könnt ihr jetzt auch ganz offiziell auf Discord folgen und womöglich so ganz direkt alle News mitbekommen.

Rockstar Games hält sich bedeckt mit neuen Infos zu GTA 6. Seit dem ersten und bisher einzigen Trailer gab es kein Lebenszeichen mehr, keine Neuigkeiten, nichts. Wir warten dementsprechend sehnsüchtig darauf, dass endlich irgendwas passiert. Jetzt ist tatsächlich irgendwas passiert: Rockstar hat einen Discord-Server eröffnet und dort existiert natürlich auch ein eigener GTA 6-Channel.

Rockstar öffnet Discord-Server und ja, es gibt auch einen eigenen GTA 6-Channel, den Fans stürmen

Darum geht's: Kein anderes Spiel wurde wohl jemals so heiß erwartet und sehnlichst herbeigewünscht, wie es bei GTA 6 der Fall ist. Aber wir wissen bisher nur, dass der Open World-Blockbuster irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll (obwohl Insider an eine Verschiebung von GTA 6 glauben), und zwar für PS5 und Xbox Series S/X.

Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer ansehen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

Was ist jetzt neu? Der Rockstar-Server auf Discord. Kaum zu glauben, aber ja, bisher gab es wirklich noch keinen offiziellen Discord-Server des GTA 5- und Red Dead Redemption 2-Entwicklers.

Das hat sich jetzt geändert und hier findet ihr den Invite-Link zum Discord-Server von Rockstar Games.

Selbstverständlich mit GTA 6-Channel: Neben diversen Channeln zu GTA Online und den anderen Rockstar-Spielen wie Bully, Manhunt und Co. existiert auf dem Discord-Server natürlich auch ein GTA 6-Channel. Den nutzen unzählige Fans auch schon fieberhaft, um sich über den kommenden Teil auszutauschen.

Leider keine neuen Infos: Auch wenn es natürlich sehr erfreulich wirkt, dass hier wohl etwas mehr Schwung ins Marketing rund um GTA 6 kommt (als ob Rockstar das nötig hätte) und wir womöglich bald endlich mehr über den kommenden Open World-Titel erfahren, gibt es eigentlich noch keine Neuigkeiten.

Die Chancen stehen aber zumindest nicht schlecht, dass wir diese Neuigkeiten – sofern sie denn dann hoffentlich bald irgendwann kommen – auch auf diesem neuen Discord-Channel zu GTA 6 erfahren. Wollt ihr also up to date bleiben, bietet es sich an, dem Server beizutreten. Dementsprechend viele Fans tun das auch bereits.

Aber keine Angst: Wir gehen davon aus, dass Rockstar auch auf allen anderen Kanälen loslegt, sobald es soweit ist. Gefühlt kann es jetzt eigentlich wirklich nicht mehr lange dauern, bis endlich mal ein zweiter Trailer, etwas echtes Gameplay oder wenigstens irgendein Info-Häppchen zu GTA 6 veröffentlicht wird. Wir warten jetzt schon über ein Jahr seit dem ersten Trailer.

Seid ihr dem Discord-Server schon beigetreten? Glaubt ihr, dass das bedeutet, dass jetzt bald was kommt?