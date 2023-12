Rockstar schreibt mit GTA 6 schon vor Release des Trailers Geschichte - 1.8 Mio. Likes in 24 Stunden

GTA 6 verzeichnet bereits einen neuen Rekord auf Social Media.

Morgen ist es soweit: Rockstar veröffentlicht den ersten Trailer zu GTA 6. Dies kündigte der Publisher und Entwickler bereits am vergangenen Freitag an – und erntete damit auf der Plattform X aka Twitter so viele Likes wie kein anderer Gaming-Tweet zuvor.

Der Rekord: Wie Videogameschronicle berichtet, verzeichnete Rockstars Tweet zur Ankündigung des GTA 6-Trailers 1.8 Millionen Likes in 24 Stunden. Damit ist der Tweet der am meisten gelikte Gaming-Tweet aller Zeiten.

Diesen Rekord brach zuvor ebenfalls ein GTA 6-Tweet von Rockstar, nämlich die Ankündigung von Anfang November 2023 (hier verkündete Rockstar, dass der erste Trailer zum neuen GTA im Dezember aufschlagen soll, nannte damals aber noch keinen konkreten Termin).

Wann kommt der erste Trailer zu GTA 6?

Alle Infos dazu haben wir im folgenden GamePro-Artikel für euch zusammengefasst:

Release des Trailers: Dienstag, der 05. Dezember 2023

Uhrzeit: Um 15 Uhr deutscher Zeit

Alle Infos bei GamePro.de: Wir sind für euch am Start und versorgen euch natürlich pünktlich mit den wichtigsten Infos zum GTA 6-Trailer. Also seid mit uns am 5. Dezember um 15. Uhr dabei.

Grand Theft Auto 6-Leak sorgte am Wochenende für Aufruhr

Wie sollte es anders sein, kam es am Wochenende vor dem offiziellen Release des Grand Theft Auto 6-Trailers zu einem Leak, der große Wellen im Netzt geschlagen hat:

Auf der Social-Media Plattform TikTok tauchte am Samstag ein sieben Sekunden langer Clip auf, der wohl die Downtown-Area von Vice City, dem gemunkelten Schauplatz des neuen GTA, zeigte. Gerüchten zufolge soll das Material vom Sohn des Head of Development von Rockstar North, Aaron Garbut, hochgeladen worden sein. Bestätigt ist das aber nicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an GTA 6 sowie an den kommenden Trailer? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!