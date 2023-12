GTA 6-Trailer basiert zum Teil auf wahren Begebenheiten und hier seht ihr die Vorbilder für die bizarren Szenen

GTA 6 und Leonida bieten ähnlich kuriose Vorkommnisse wie das echte Miami in Florida.

GTA 6 spielt in Vice City und die Stadt ist ganz eindeutig an Miami angelehnt, wo der Florida Man sein Unwesen treibt. Soll heißen: In dem realen Bundesstaat kommt es immer wieder zu den absurdesten News-Meldungen und viele davon wurden im neuen GTA 6-Trailer aufgenommen. Also ja, das neue Rockstar-Spiel beruht gewissermaßen auf realen Ereignissen und hier könnt ihr die Vorbilder sehen.

GTA 6: Der Trailer zeigt haufenweise echte Ereignisse – hier seht ihr die absurden, aber realen Vorbilder

Darum geht's: Der erste GTA 6-Trailer ist da und baut massiv auf Social Media und ein gewisses Florida- beziehungsweise Leonida-Flair. Das bedeutet, dass wir haufenweise Florida Man-Memes im Trailer zu sehen bekommen haben – Ereignisse, die sich so oder so ähnlich tatsächlich im echten Florida zugetragen haben.

Hier könnt ihr euch zuerst noch einmal den Trailer ansehen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Beispiele gefällig? Die twerkende Frau auf dem fahrenden Auto war so tatsächlich in einem viralen Video zu sehen. Genauso wie die Person mit den zwei Hämmern in den Händen oder die Alligatoren im Supermarkt und im Pool.

Hier seht ihr einige Bilder für den direkten Vergleich:

Selbstverständlich hat in Florida auch schon mal ein Mann komplett nackt seine Gartenarbeit verrichtet (im GTA 6-Trailer trägt er aber zumindest Slip, Socken und Latschen), während gleich mehrere Personen im echten Leben splitterfasernackt vor der Polizei davon gerannt sind. Den Leonida Joker aus dem GTA 6-Trailer gab es wenig überraschend auch in Wirklichkeit.

Hier seht ihr die passenden Videos dazu:

Natürlich gibt es in Florida auch jede Menge Dirtbike-Fans, Auto-Enthusiast*innen und dergleichen. Vor allem herrscht aber wohl kein Mangel an nackten Menschen und Alligatoren. Hier gibt es noch einen weiteren Video-Vergleich der Trailer-Szenen mit Events aus der echten Welt, wie sie im TV oder Internet zu sehen waren:

Das alles unterstreicht nur noch einmal, was mein Kollege Hannes bereits in seiner Kolumne bemerkt hat: GTA 6 ist nicht krasser als das echte Leben, sondern kann aus dem Vollen schöpfen. Die echte Welt ist mittlerweile absurd genug, dass sie so auch einfach in Grand Theft Auto stattfinden kann.

Was ist der Florida Man? Ein Meme, das auf die vielen, absolut bizarren News-Schlagzeilen und viralen Videos aus Florida zurückgeht. Die drehen sich in der Regel eigentlich um verschiedene Männer aus Florida.

Zusammengenommen klingt es aber nach einer Person, dem Florida Man – quasi dem schlechtesten Superhelden der Welt. Mittlerweile gibt es sogar einen Dokumentarfilm, eine Challenge, Fanart und vieles mehr.

Was haltet ihr davon, dass der GTA 6-Trailer so voller Referenzen an echte Ereignisse steckt? Kanntet ihr die Vorbilder?