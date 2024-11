GTA 6: Wann kommt der zweite Trailer? Warum der 22. November gerade groß in der Verlosung ist

Der Mond war schon einmal ein Teaser für das Ankündigungs-Datum eines GTA 6-Trailers. Wiederholt sich die Geschichte?

Kaum zu glauben, aber Anfang Dezember ist es schon ein ganzes Jahr her, seitdem Rockstar den ersten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht hat. Wie für das Studio üblich folgte seitdem komplette Funkstille – weswegen viele Fans seit ebenfalls fast einem Jahr darüber spekulieren, wann wir einen weiteren Blick auf das Spiel erhalten werden.

Die Frage: "Wann kommt der zweite Trailer zu GTA 6?" wurde in den vergangenen Monaten vielfach diskutiert und kleinste vermeintliche Hinweise analysiert. Wo allerdings ein Moped-Nummernschild vor ein paar Monaten noch in die Irre führte, könnte Rockstar jetzt tatsächlich einen konkreten Hinweis auf die Ankündigung des zweiten Trailers gegeben haben.

Der Mond als Indikator für den zweiten Trailer - das steckt dahinter

Rockstar veröffentlichte am 1. November 2024 einen Tweet zu einem Community Update für GTA Online. Auf dem darauf eingebauten Bild zu sehen: ein abnehmender Mond. Was auf den ersten Blick wie ein unbedeutendes und beliebiges Detail wirkt, wird spätestens dann interessant, wenn man die auf dem Bild gezeigte Mondphase auf den entsprechenden Tag eines Monats überträgt, an dem eben jene Phase des Erdtrabanten zu sehen ist.

Findige GTA 6-Fans haben das natürlich getan. Und dadurch "errechnet", dass die Ankündigung für den zweiten Trailer am 22. November kommen könnte.

Die "Umrechnung" der Mondphase auf dem Bild ergibt den 22. November. (Quelle: https://x.com/GTAVI_Countdown)

Und diese Annahme ist nicht komplett abwegig: Denn schon im letzten Jahr postete Rockstar Ende September ein Bild, auf dem ein Mond zu sehen war. Die zeigte den Himmelskörper in einer Phase, die auf den 1. Tag eines Monats hindeutete.

Tatsächlich kündigte Rockstar den ersten GTA 6-Trailer am 1. Dezember an – die "Mond-Theorie" hat sich damals also bewahrheitet.

2023 stimmte die "Mond-Theorie", wie dieser Tweet zeigt. (Quelle: https://x.com/GTAVI_Countdown)

Nur Rockstar weiß sicher, wann der zweite Trailer kommt

Das muss natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass Rockstar den zweiten Trailer tatsächlich am 22. November ankündigen wird. Schließlich hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass Rockstar zwar gerne vermeintliche Teaser platziert – wohlwissend um die analysefreudige Community – diese dann aber auch ins Leere laufen lässt.

Der Treffer im letzten Jahr macht die Sache aber zumindest ein klein bisschen wahrscheinlicher und nährt die Hoffnung, dass wir noch in diesem Jahr einen weiteren Ausblick auf das heißerwartete Open World-Spiel bekommen werden.

GTA 6 spielt im an Florida angelehnten fiktiven US-Bundesstaat Leonida und dessen zentralem Knotenpunkt Vice City (Miami). Vermutlich werdet ihr in die Rolle von zwei Personen schlüpfen können. Eine davon – Lucia – wurde bereits im ersten Trailer vorgestellt, ihr Partner hat noch keinen offiziellen Namen, soll Leaks zufolge aber Jason heißen. Der Release des Spiels ist für den Herbst 2025 geplant.

Was glaubt ihr: Kommt der zweite Trailer zu GTA 6 noch in diesem Jahr – oder erst im nächsten?