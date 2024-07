GTA 6: Wann kommt der zweite Trailer? Das Nummernschild eines Pizzadienst-Mopeds könnte jetzt das Datum verraten haben

Der Release von GTA 6 ist für das Jahr 2025 geplant, bestätigte Plattformen sind bislang die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Im Dezember 2023 enthüllte Rockstar Games den nächsten großen Teil der Grand Theft Auto-Serie. Seit dem ersten Trailer zu GTA 6 gab es bislang aber keine weiteren offiziellen Infos zum Spiel – nur Gerüchte und Spekulationen.

Dass es einen zweiten Trailer mit weiteren Szenen aus dem Open World-Spiel geben wird, gilt als sicher – schließlich bekamen auch die letzten großen Projekte (GTA 5 und Red Dead Redemption 2) vor ihrem Release mehrere Trailer.

Wenn dieser Hinweis stimmt, kommt Trailer 2 in zwei Monaten

Doch wann kommt dieser Trailer? Viele Fans glauben jetzt, dass Rockstar das konkrete Datum selbst verraten hat – und haben dafür besonders genau hingeschaut.

Die Information soll sich auf dem Nummernschild eines Pizzadienst-Mopeds befinden, das in einem kurzen Trailer anlässlich des neuesten GTA Online-Updates zu sehen ist. Auf eben diesem Schild sind sowohl das Wort "PIZZ4", als auch oben links in der Ecke die Abkürzung "OCT" (für engl. October) zu erkennen.

Erscheint der zweite Trailer also am 4. Oktober 2024? Unrealistisch ist das nicht, Rockstar ließ sich auch in der Vergangenheit zwischen den jeweils ersten beiden Trailern zu großen Projekten knapp ein Jahr Zeit. Auch der Wochentag (Freitag) ist kein Ausschlusskriterium für die Veröffentlichung.

Es wäre zudem nicht das erste Mal, dass Rockstar Hinweise und Teaser zu kommenden Projekten oder Ankündigungen versteckt. Auch der erste GTA 6-Trailer und dessen Veröffentlichungsdatum wurde angeteast – und zwar in Form eines T-Shirts für GTA Online:

Wie immer gilt natürlich: Hierbei handelt es sich um reine Mutmaßungen, Rockstar hat das Datum für den zweiten Trailer bislang nicht offiziell bekannt gegeben und hier vielleicht einfach eine falsche Fährte gelegt. Die Fans werden jedenfalls nicht aufhören, nach diesen Details zu suchen – und nebenbei hoffen, dass Rockstar um den 8. August Neuigkeiten zum Spiel verrät.

Schauplatz des heiß erwarteten Open World-Spiels von Rockstar ist der an Florida angelehnte fiktive US-Bundesstaat Leonida mit dem zentralen Knotenpunkt Vice City (Miami). Der erste Trailer deutet an, dass es zwei Hauptfiguren geben wird, von denen eine Lucia heißt.

Der Name ihres im wahrsten Sinne des Wortes "Partner in crime" ist bislang noch nicht bekannt, im Jahr 2022 aufgetauchte Leaks deuten aber eindeutig auf "Jason" hin. Möglich, dass wir den Namen im zweiten Trailer erfahren.

Was glaubt ihr: Wann sehen wir den nächsten Trailer zu GTA 6?