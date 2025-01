GTA 6 überarbeitet angeblich das Wanted-System komplett und ändert die Art und Weise, wie die Polizei auf euch reagiert

Die Polizei dürfte auch in GTA 6 eine wichtige Rolle spielen.

GTA 6 soll noch in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und die Erwartungen an das Open-World-Spiel sind riesig. Seit dem Release von GTA 5 sind immerhin zwölf Jahre vergangen und auch Red Dead Redemption 2, das letzte große Rockstar-Spiel, hat schon fast sieben Jahre auf dem Buckel.

Genug Zeit also, um das Open World-Gameplay, für das Rockstar so berühmt ist wie kein anderes Studio, auf die nächste Stufe zu heben. Eine Rolle soll dabei auch die Polizei spielen, die wohl realistischer auf das Verhalten der Spieler*innen reagieren wird.

Rockstar überarbeitet Wanted-System

In den GTA-Spielen können Spieler*innen auch abseits der Story-Missionen in der offenen Welt Läden überfallen, Passanten angreifen oder Autos klauen. Das zieht seit jeher eine Reaktion der Polizei im Spiel nach sich.

Zuletzt funktionierte das Wanted-System so, dass anfangs nur wenige Polizisten zum Tatort kommen. Wenn man dann flieht oder die Gesetzeshüter*innen angreift, steigt das Wanted-Level. Mit jedem Level steigt dabei die Einsatzhärze der Polizei, bis dann auf der höchsten Stufe zahlreiche Helikopter und stark gepanzerte Einsatzfahrzeuge und sogar das Militär Jagd auf euch machen.

Ähnlich actionreiche Szenen werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in GTA 6 sehen. Dabei könnte es allerdings einige Anpassungen geben, die das System nachvollziehbarer und interessanter machen. Darauf hingewiesen hat der User cleverest_username in einem Reddit-Post:

Er greift dabei eine Szene aus dem Ankündigungs-Trailer auf, in der die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia von einem Tatort fliehen, während ihnen Polizeifahrzeuge entgegenkommen. Sie werden nicht erkannt, die Polizei fährt einfach an ihnen vorbei.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Erkennung der Polizei verbessert wurde. Laut eines Kommentars unter dem Post war zudem in dem Material aus dem großen Leak aus dem Jahr 2022 bereits eine Bildschirm-Anzeige zu sehen, auf der zu lesen war, dass die Polizei eine volle Beschreibung des Fahrzeugs hat, mit dem Jason und Lucia unterwegs sind.

Das erinnert wiederum eher an das System aus Red Dead Redemption 2. Dort werdet ihr nämlich nur verfolgt, wenn es Zeug*innen gibt. Das Tragen einer Maske und der Wechsel der Kleidung hilft darüber hinaus, nicht erkannt zu werden.

GTA 6 könnte dieses System weiter ausbauen, wodurch es sich etwa lohnen würde, das Fahrzeug nach einem Überfall zu wechseln oder es vorher in einer Gasse abzustellen, wo es nicht gesehen werden kann. Sollte es tatsächlich so kommen, würde Rockstar damit einen der wohl größten Fan-Wünsche erfüllen, der schon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers geäußert worden war.

Was haltet ihr davon? Wünscht ihr euch ein verbessertes Wanted-System in GTA 6?