In GTA Online könnt ihr jetzt $500k abgreifen, aber ihr müsst schnell sein

Geld kann man in GTA Online eigentlich nie zu viel haben. Schließlich gibt es so viel, was ihr euch davon kaufen könntet. Daher sind die von Rockstar Games immer wieder verteilten Geldgeschenke besonders beliebt. Jetzt könnt ihr etwa an 500.000 Dollar kommen. Aber nur, wenn ihr euch beeilt!

Eine habe Million fürs Nichtstun: 500.000 Dollar, das ist schon nicht zu verachten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch ins Spiel einzuloggen. Anschließend wird euch die Kohle innerhalb von sieben Tagen automatisch gutgeschrieben. Die Sache hat nur einen kleinen Haken: Ihr bekommt dieses Geschenk nur bis zum 31. Mai.

Der Geldregen klappt dieses Mal hoffentlich reibungslos

Der Plan lautet zumindest, dass alles so abläuft. Denn wie GTA-Fans wissen, ist das mit diesen Geldgeschenken so eine Sache. Beim letzten Mal, als es 500.000 Dollar gab, kam es zu einigen Problemen. Manche Spieler erhielten gar nichts, obwohl sie sich im genannten Zeitraum eingeloggt hatten. Andere freuten sich zwar über die Moneten, dafür verloren sie durch einen Bug ihr ganzes Eigentum im Spiel. Ganz unproblematisch sind solche Geschenk-Aktionen also nicht.

500k sind ein guter Start: Bleibt zu hoffen, dass die aktuelle Aktion nun besser läuft und ihr ohne Probleme an das Geld kommt. Denn das könnt ihr in GTA Online sicher gebrauchen. Die besonders luxuriösen Items lassen sich damit zwar nicht kaufen, aber ihr könnt ja schon einmal sparen. Und 500.000 Dollar sind dann ein großer Sprung zum Ziel.

Denkt aber natürlich daran, dass ihr euch das Geld bis zum 31. Mai abholen müsst und dass es sieben Tage dauert, bis es auf eurem Konto in GTA Online auftaucht. Verpasst ihr die Aktion, dann gibt es auch kein Geld und ihr müsst warten, bis sich Rockstar Games wieder so spendabel zeigt. Wartet also nicht zu lange, um euch die Moneten zu schnappen.