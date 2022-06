Denkt dran: GTA Online ist auf der PS5 nur noch für kurze Zeit kostenlos

Neben der PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 erschien GTA Online erstmalig als eigene Version. Der Online-Titel kann separat ohne die Singleplayer-Kampagne für rund 20 Euro erworben werden, doch zum Release startete Sony eine Aktion, bei der wir GTA Online gratis erwerben konnten. Wer davon noch profitieren will, sollte schnell sein.

Nicht nur GTA Online, sondern auch noch 7 Tage PS Plus

Was ist das für eine Aktion? Seit dem 15. März 2022 kann GTA Online für PS5 kostenlos heruntergeladen werden. Da der Titel ein reines Online-Spiel ist, wird für die Nutzung PS Plus benötigt. Sony spendiert deshalb sieben Tage PS Plus mit dazu, wenn wir uns GTA Online kostenlos herunterladen. Also selbst, wenn man kein Interesse an GTA Online haben sollten, gibt es eine Woche PS Plus kostenlos abzustauben.

Nach Ablauf der sieben Tage behalten wir zwar GTA Online weiterhin kostenlos, müssen aber auf eines der kostenpflichtigen Abo-Systeme zurückgreifen, die es seit der Umstrukturierung von PS Plus gibt. Welche das sind, verrät der folgende Artikel:

308 10 Mehr zum Thema PS Plus-Revolution offiziell: Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5 (Exklusiv)

Wie lange kann ich mir GTA Online noch sichern? Die Aktion läuft noch bis einschließlich 14. Juni 2022. Danach kostet GTA Online PS5-Store 20 Euro.

Also ein guter Deal? Auf jeden Fall. Ihr könnt euch damit nämlich eines der populärsten Multiplayer-Spiele überhaupt sichern und sackt selbst bei Nichtgefallen immerhin eine Woche PS Plus mit ein.

Wichtig! Achtet unbedingt darauf, dass nach Ablauf der sieben Tage die Probemitgliedschaft automatisch in ein vollwertiges Abo umgewandelt wird. Sollte also kein Interesse an einem vollen Abo bestehen, muss es rechtzeitig gekündigt werden.

Das ist GTA Online

In GTA Online können bis zu 30 Spieler*innen gleichzeitig miteinander die Welt von GTA unsicher machen. Dank eines Charaktereditors lässt sich die eigene Spielfigur individuell nach den eigenen Wünschen anpassen. Es gibt zahlreiche Spielmodi wie Capture, Deatmatch und die sich über mehrere Missionen erstreckenden Raubüberfälle, die Abwechslung in GTA Online bringen.

Da hier mehrere Spieler*innen aufeinandertreffen, kann es passieren, dass man während seiner Session angegriffen wird. Durch Aktivitäten wie Tennisspielen oder den Passivmodus ist der Charakter vor gegnerischen Angriffen geschützt. Das eigene Waffenrad ist dann ebenfalls deaktiviert.

Wie sich GTA 5 und GTA Online auf der PS5 und Xbox Series X/S machen, seht ihr hier:

Dank der neuen PS5- und Xbox Series X/S-Versionen erwarten Spieler*innen eine verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und angepasste Autos mit neuen Upgrades. Es ist zudem möglich, zwischen verschiedenen Grafik-Modi zu wechseln. Alle Infos zu den neuen Versionen gibt es im GamePro-Überblick.

Wie sehen eure Pläne für GTA Online aus? Werdet ihr die Chance noch nutzen oder seid ihr nicht an dem Online-Titel interessiert?