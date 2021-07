GTA Online: Los Santos Tuners-Update bringt Need for Speed Underground-Feeling

GTA Online bekommt wie erwartet und angeteast ein großes Sommer-Update. Das hört auf den Namen Los Santos Tuners und dürfte vor allem für all jene interessant sein, die sich nach der guten alten Zeit von Need for Speed Underground 2 sehnen. Im Los Santos Car Meet dreht sich alles um neue Felgen, Unterbodenbeleuchtung und Hubraum: Das dürfte ein echtes Fest für Tuning-Enthusiasten werden.

Los Santos Tuners bringt umfangreiches Tuning und vieles mehr in die Welt von GTA Online

Worum geht es? GTA Online erhält ein Sommer-Update. Im Vorfeld gab es viele Spekulationen und Vermutungen, jetzt scheinen sich einige davon zu bewahrheiten. Schon sehr bald hält das Los Santos Tuners-Update Einzug in GTA Online und lässt Tuning-Fanherzen höher schlagen. Legt schon mal die Schraubenschlüssel bereit!

Wann kommt das Update? Am 20. Juli ist es soweit. Dann könnt ihr selbst Hand anlegen und die Inhalte des Los Santos Tuners-Updates ausprobieren.

Das steckt drin: Da sich Los Santos Tuners selbstverständlich vor allem um Autos dreht, wird es natürlich auch jede Menge neue Fahrzeuge geben. An denen dürft ihr dann nach Herzenslust herumschrauben, sie euren Freund*innen präsentieren, dafür Reputation sammeln und wiederum neue Bauteile und vieles mehr freischalten.

Der Clou des großen Updates liegt aber wohl in erster Linie im neuen Social Space, dem Los Santos Car Meet. Dabei handelt es sich um eine alte, leerstehende Industrie-Brache, die zum Hub für sämtliche Tuner und Auto-Fans der ganzen Stadt umfunktioniert wurde. Hier kann nach Herzenslust an Autos geschraubt werden, aber vor allem gilt: Sehen und gesehen werden. Damit das friedlich bleibt, müssen Waffen aller Art draußen bleiben.

Aber es kommt noch besser: Neben den Merchandising-Shops, dem Tattoo Shop und der Modding Area gibt es auch noch eine komplette Teststrecke. Richtig gelesen: Im Keller unter der Halle wurde tief im Untergrund eine eigene Rennstrecke eingerichtet. Selbstverständlich gibt es auch jede Menge neue Rennen, Missionen und noch viel mehr. Alle Details findet ihr hier auf der offiziellen Rockstar Games-Seite.

Wie gefällt euch das Update? Habt ihr Bock auf jede Menge Tuning in GTA Online?