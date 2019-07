GTA Online: Diese Geschenke & Boni solltet ihr jetzt nicht verpassen

Die USA feierte am 4. Juli 2019 den Unabhängigkeitstag. Dazu startete Rockstar eine besondere Aktion in GTA Online, die bereits ebenfalls zur Tradition in den Kreisen des GTA 5-Multiplayers geworden ist. Ab sofort bekommt ihr jede Menge Boni und Extras, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wie lange geht die Aktion? Eine Woche lang: Bis zum 10. Juli 2019.

Kostenloses Item: Diese Kleidungsstücke gibt's geschenkt

Holt euch das Canis-USA-Shirt und den Patriot-Bierhelm, beides bekommt ihr kostenlos.

Rabatte auf Independence-Day-Specials

In den Geschäften von GTA Online gibt es diese Woche 40 Prozent Rabatt auf folgende Ingame-Items:

Vapid Liberator

Western Sovereign

Muskete

Feuerwerksabschussgerät und Feuerwerke

Unabhängigkeitstag-Designs für Mk-II-Waffen

Unabhängigkeitstag-Designs für mobile Kommandozentralen

"Star Spangled Banner"-Hupen

Patriotischer Reifenqualm

Unabhängigkeitstag-Kleidung, -Masken und -Outfits

Unabhängigkeitstag-Frisuren

Noch mehr Rabatte zum Independence Day

Folgende Items gibt es bis zum 10. Juli ebenfalls mit 40 Prozent Rabatt:

Nagasaki Blazer Aqua

JoBuilt Phantom Wedge

Ramp Buggy

Coil Rocket Voltic

Imponte Ruiner 2000

Karin Technical Aqua

MTL Wastelander

Mammoth Tula

Atomic-Luftschiff

Vapid Festival-Bus

Declasse Scramjet

Benefactor Schlagen GT

Mammoth Patriot

Zugmaschinen, Renovierungen & Erweiterungen für mobile Kommandozentralen

Renovierungen & Erweiterungen für die Mammoth Avenger

Benefactor Terrorbyte

Yachten

Basen

Hangars

Executive-Büros

Spezialfracht-Lagerhäuser

Bunker

Biker-Clubhäuser

Biker-Unternehmen

Nachtclubs & Renovierungen

Nachtclub-Garagen

Zusätzlich dazu gibt's 75 Prozent Rabatt auf alle Munitionsarten einschließlich der Mk-II-Patronen, Rabatte auf alle Flugzeugarten sowie auf alle Basen, Hangars, Nachtclubs und ihre Renovierungen.

Vorteile und Belohnungen zum Independence Day