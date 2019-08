Wer geglaubt hatte, dass GTA Online nach dem Launch von Red Dead Online an Momentum verlieren wird, hat sich wohl geschnitten. Der Online-Modus von GTA 5 wird auch sechs Jahre nach dem Launch intensiv gespielt - sogar mehr als jemals zuvor. Zumindest belegen das die neuen Spielerzahlen-Rekorde, die GTA Online jetzt aufgestellt hat.

Wie Rockstar Games gegenüber dem Hollywood Reporter verraten hat, gab es jetzt den erfolgreichsten Tag (23.07.) und die erfolgreichste Woche (23.07. - 29.07) in Sachen Spielerzahlen seit Oktober 2013 zu vermelden. Und das liegt ganz allein am Diamond Casino & Resort-Update, das Ende Juli an den Start ging und unter anderem wegen Glücksspiel-Vorwürfen für Schlagzeilen gesorgt hat.

Genaue Spielerzahlen teilte Rockstar Games allerdings nicht mit. Im November 2015 loggten sich beispielsweise noch 8 Millionen Spieler pro Woche in GTA Online ein, mehr als diese Menge an Spielern muss es also mindestens gewesen sein. Der Pool an möglichen Spielern ist aber auch gigantisch, wenn man sich die mittlerweile mehr als 100 Millionen verkauften Exemplare von GTA Online anschaut.

GTA Online

Casino wurde lange gefordert: Kein Wunder aber, dass das Casino-Update in GTA Online für derart viel Furore gesorgt hat, denn schon seit Jahren haben sich die Spieler ein Feature dieser Art gewünscht. Und immer mal wieder hatten Dataminer Hinweise entdeckt, auch wenn es da meist noch um die (offenbar eingestellten) Singleplayer-DLCs von GTA 5 ging.

