Er ist so etwas wie eine fahrende Legende in GTA Online: Der Vapid Lost Slamvan. Allerdings weniger wegen seiner optischen Eigenschaften (er erinnert an einen getuneten Leichenwagen) oder seines Handlings (er bricht wegen seiner starken Motorleistung sehr leicht aus), sondern vielmehr, weil man ihn bislang nicht auf herkömmliche Art und Weise kaufen konnte.

Der Lost Slamvan ließ sich zwar in manchen Story-Missionen fahren, behalten konnte man den dunklen Lowrider allerdings nicht. Das weckte natürlich Begehrlichkeiten bei den GTA Online-Spielern, die anscheinend mehrfach bei Entwickler Rockstar anfragten, ob es möglich sei, den Lost Slamvan auch dauerhaft besitzen zu können.

Minimale Chance auf den Gewinn

Und offenbar hat Rockstar gehört, denn seit dem aktuellen Casino-Update könnt ihr den Lost Slamvan tatsächlich gewinnen.

Und so geht's: Das durch das Update eingeführte Lucky Wheel könnt ihr einmal Tag kostenlos drehen und habt dann eine 1/20-Chance auf einen "Mystery-Preis". Das kann theoretisch alles sein, auch Autos. Die Nutzer von GTA Wiki haben ausgerechnet, dass die Chance auf einen Lost Slamvan bei gerade einmal 0,005 Prozent liegt - was das Fahrzeug zum seltensten des ganzen Spiels macht.

GTA Online ist Teil von Grand Theft Auto 5 und für die PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und den PC erhältlich.