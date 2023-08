GTA-Publisher sagt: Switch 2 muss abwärtskompatibel sein, sonst begeht Nintendo Vertragsbruch mit euch

GTA und Co. auf der Switch 2? Take-Two hätte nichts dagegen.

Wird der Switch-Nachfolger abwärtskompatibel oder nicht? Die Frage wird heiß unter Nintendo-Fans diskutiert, da es dazu viele widersprüchliche Aussagen gibt. Jetzt bekommt die Funktion zumindest prominente Rückendeckung: Der CEO des Red Dead Redemption- und GTA-Publishers Take-Two spricht sich für eine abwärtskompatible Nintendo Switch 2 aus.

In einem Interview mit dem Magazin Game Informer wurde Strauss Zelnick – seines Zeichens Geschäftsführer von Take-Two Interactive, also dem Konzern hinter Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption) und 2K (Borderlands, BioShock) – danach gefragt, wie er die Abwärtskompatibilität von Konsolen betrachtet.

Seine Antwort fällt unerwartet positiv aus, seiner Ansicht nach würde ein Wegfall auf Dauer großen Schaden anrichten:

"Man muss den Verbrauchern das geben, was sie wollen, und ihre Nutzererfahrung optimieren. Du kannst keine Funktion zurückhalten, die theoretisch umsetzbar wäre, nur um den Umsatz zu maximieren. Das erfüllt nicht den Vertrag mit den Konsumenten. Du musst das Beste für sie geben, was du kannst. Ich schätze, dass möglich sein könnte, dass das Fehlen der Abwärtskompatibilität deine Einnahmen für eine gewisse Zeit steigert, aber zu welchem Preis?“

Er stellt aber auch klar, dass er sich in einer anderen Position befindet:

"Wir sind kein Hardware-Hersteller, also können wir diese Entscheidungen auch nicht treffen. Aber ich denke, dass wenn ein Gerät in technischer Hinsicht abwärtskompatibel sein kann, dann sollte es das auch sein. In bestimmten Fällen jedoch, wenn der Generationssprung zu groß ist, ist das allerdings nicht möglich."