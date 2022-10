Streamer spielt GTA 5 Story als "Pazifist" durch - und braucht ganze 3 Jahre dafür

Ganze 1227 Tage hat es gedauert, um GTA 5 durchzuspielen. Ja gut, normalerweise kommt man in ca. 30 Stunden durch, aber eben nicht, wenn man so spielt wie Matthew Judge. Der Streamer, bekannt als DarkViverAU hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, das Open World Game als Pazifist durchzuspielen. Ganz ohne Kills kommt er zwar da auch nicht aus, aber trotzdem hat er beeindruckende Ergebnisse erzielt.

Ein Pazifist zu sein dauert lange

Am 25. Mai 2019 startete der Australier sein Projekt, von dem er wohl selbst nicht erwartet hat, dass es ihn so lange beschäftigen würde. Erst am letzten Wochenende erschien das letzte von insgesamt 27 Videos, in denen er zeigt, wie er das Spiel mit möglichst wenigen Kills durchspielt.

Hier ist das letzte Video aus seiner Reihe:

Über 1000 Stunden an Material hat er in diese Videos gepackt und hält damit wahrscheinlich auch einen Rekord der längsten Spielzeit für die Story von GTA 5. Am Ende kam er auf beeindruckend wenige 96 Kills, davon 30 mit Schuss- und die restlichen mit Stealth-Waffen.

Seine Taktik war dabei, den NPCs das Schießen zu überlassen und sich clevere Methoden und Strategien auszudenken, um die Gegner links liegen zu lassen. Bemerkenswert ist dabei noch, dass der Streamer keinerlei Mods oder Cheats verwendet hat.

Die Videos sind dabei auch ziemlich unterhaltsam, der übliche Slapstick-Comedy Aspekt des Spiels ist dabei genauso am Start wie zusätzliche vom Streamer eingebaute Effekte und Kommentare. Es lohnt sich also auf jeden Fall, einmal reinzuschauen.

Insgesamt hat Matthew übrigens über 9000 Stunden im aktuellen Teil der GTA Reihe.

Könnt ihr da mithalten? Und habt ihr auch schon einmal versucht, GTA als ordentliche*r Bürger*in zu spielen?