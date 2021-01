GTA San Andreas: Fan zeigt, wie PS5-Remaster aussehen könnte

Auf GTA 6 müssen wir wohl noch lange warten. Da bleibt sicher genug Zeit, um das eine oder andere ältere GTA zu spielen. Doch gerade die älteren Spiele wie GTA San Andreas können optisch heute nicht mehr mit modernen Titeln mithalten. Ein Remaster oder gar ein Remake wäre natürlich fantastisch, doch vermutlich wird Rockstar so etwas nicht entwickeln - zumindest nicht in absehbarer Zeit.

Dabei könnte ein Remaster von GTA San Andreas für PS5 und Xbox Series X/S so gut aussehen. Das zeigt uns der Youtuber XXII mit einem selbst erstellen Trailer zu einer "Definitive Edition". In diesem tauchen die bekannten Charaktere CJ, Big Smoke, Ryder, Officer Frank Tenpenny, Kendl, Cesar und Sweet auf, was gleich für die richtige Atmosphäre sorgt.

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht perfekt aber atmosphärisch gut

Es könnte so schön sein… Auch, wenn der Trailer nicht perfekt ist, besonders im Hinblick auf Gesichter und Mimik, so zeigt er doch, wie ein Remaster von GTA San Andreas aussehen könnte. Gerade die Landschaften und Orte wirken erstaunlich gut und nah am Original.

Doch bei diesem Trailer wird der nostalgische Trip in die Vergangenheit wohl bleiben. Als nächstes wird Rockstar Games GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Anschließend dürfte dann irgendwann GTA 6 folgen, wobei wir zu diesem Spiel bisher offiziell noch nichts gehört und gesehen haben.

Allerdings wäre es auch denkbar, dass Rockstar Games vielleicht vor GTA 6 noch etwas anderes veröffentlicht. Immerhin läuft GTA Online noch hervorragend und GTA 5 erscheint erst noch für PS5 und Xbox Series X/S. Ob die Entwickler dann relativ "bald" ein GTA 6 hinterher schieben wollen, ist eher fraglich.

Würdet ihr ein Remake oder Remaster von GTA: San Andreas Spielen? Was würdet ihr euch von einem solchen Spiel wünschen?