Der riesige Erfolg von GTA 5 und GTA Online steigert das Interesse an den Nachfolger in absurde Höhen. Ein Exklusivdeal wäre demnach goldwert. Geht es nach Foxy Games UK, versucht Sony genau das zu erreichen. In einem Video spricht Foxy Games UK von einem Mega-Deal zwischen Sony und Rockstar Games, der GTA 6 zeitexklusiv für die PS5 bringen würde.

Angeblich 750 Millionen für einen GTA 6-Deal

Auch wenn noch nichts offiziell bestätigt ist, wird in den nächsten Jahren ein neuer GTA-Teil erwartet. Im Zusammenhang damit sind Gerüchte über eine PS5-Exklusivität nicht neu. Geht es nach Foxy Games UK, handeln Sony und Rockstar Games dazu einen Deal aus, der 750 Millionen US-Dollar wert sein soll. Dieser soll wohl dafür sorgen, dass GTA 6 für 30 Tage exklusiv auf der PS5 spielbar ist. Auf Comicbook.com ist auch von exklusiven Inhalten die Rede.

Was spricht für den Deal?

In der Vergangenheit betonte Sony mehrmals, dass "Exklusivtitel die Zukunft sind" und mit der PS5 wichtiger denn je werden. Anfang 2019 sprach der heutige Ex-Manager von PlayStation Shawn Layden außerdem davon, weitere Studios für Exklusiv-Titel zu kaufen. Das tat Sony auch und kaufte zum Beispiel Insomniac Games auf, die aktuell am PS5-Exklusivspiel Marvel's Spider-Man Miles Morales arbeiten. Der Deal mit Rockstar Games würde zwar nur kurzzeitig GTA 6 betreffen, zeigt aber auch Sonys starkes Interesse an befristeten Exklusivitäten. Abgesehen davon, sollen nämlich noch zahlreiche andere Exklusivdeals für Third-Party-Spiele in Arbeit sein:

In dem Zusammenhang wird auch von "PlayStation Advantage" und "Console Exclusive" gesprochen. Sonys Strategie beschränkt sich demnach nicht nur auf exklusive Spiele, sondern bemüht sich auch um reine PlayStation-Inhalte, wie es bei Marvel's Avengers mit Spider-Man als exklusiver Charakter der Fall ist.

Was spricht gegen den Deal?

Mal davon abgesehen, dass es sich hier immer noch nur um ein Gerücht handelt, dass Sony und Rockstar an dem Deal arbeiten, verdient der GTA-Publisher dank GTA 5 und GTA Online so viel Geld, dass sie auf den Deal wohl nicht angewiesen wären. Hinzu kommt die schwache bzw. nicht nachvollziehbare Glaubwürdigkeit der Quelle.

Wie glaubwürdig ist Foxy Games UK? Bei Foxy Games UK handelt es sich um einen britischen YouTube-Kanal, der über Videospiele berichtet und rund 36.000 Abonnenten hat. In dem Video, in dem er über den Deal spricht, gibt er keine exakte Quelle an. Er weist sogar darauf hin, dass es sich nur um ein Gerücht handelt, das nicht von ihm stammt, aber an das seiner Meinung nach viele glauben.

Zusätzlich hat er einen WccfTech-Artikel verlinkt, der wiederum zu einer Aussage von Imran Khan führt. Im ResetEra-Forum schrieb dieser zum Thema Exklusivdeals, dass es keinen großen Drittanbieter gebe, an den Sony sich nicht gewandt hätte. Sofern das stimmt, wäre Rockstar natürlich ein passender Kandidat, was aber keinen erfolgreichen Deal bedeuten muss.

Unterm Strich könnte an dem Gerücht vielleicht etwas dran sein, jedoch ist das alles etwas zu schwammig. Unabhängig von all dem, werden wir uns bei Rockstar und Take Two Interactive direkt erkundigen, was an den Gerüchten um den Exklusivdeal dran ist. Sobald wir Antworten erhalten haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Welche Exklusivtitel bisher für die PS5 bestätigt sind, könnt ihr hier nachlesen:

