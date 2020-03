GTA-Themenwoche vom 09. - 13. März auf GamePro.de

Die Woche vom 09. bis 13. März steht bei uns ganz im Zeichen von Grand Theft Auto. Von Montag bis Freitag wird es je zwei Artikel über die beliebte Action-Reihe von Entwickler Rockstar auf GamePro.de geben.

Was euch erwartet: Dabei steht nicht etwa mit GTA 5 der aktuelle Ableger im Fokus. Wir blicken in die Vergangenheit, schauen, was uns beispielsweise an Spielen wie GTA 3, Vice City oder San Andreas gefallen hat. Auch möchten wir uns mit GTA: Chinatown Wars einem eher unbekannteren Teil widmen und natürlich auch einen Blick in die Zukunft werfen.

Ihr habt die Artikel verpasst?

Kein Problem. Alle Texte, die wir innerhalb der Woche veröffentlichen, findet ihr hier im Artikel in der Übersicht.

Das beste GTA?

Passend zur Themenwoche haben wir eine Community-Umfrage gestartet, in der wir von euch wissen wollen, welcher der bislang elf erschienenen Teile der GTA-Reihe euer Favorit ist. Den Artikel zur Abstimmung findet ihr hier:

41 2 Mehr zum Thema Vice City, San Andreas & Co. - Was ist das beste GTA?

Was uns bei der Wahl ebenfalls interessiert, sind die Gründe für eure Entscheidung. Hat euch das jeweilige Setting am meisten fasziniert, war es der Hauptcharakter, die Geschichte oder gar die Musik?

Was ist euer liebster GTA-Teil?