GTA Trilogy-Leak verrät Releasetermin und er könnte euch bekannt vorkommen

Vor wenigen Tagen ließ Rockstar endlich die Bombe platzen und enthüllte die Remaster-Collection Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. In diesem Paket sind die drei Remaster zu GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas enthalten. Doch leider geizte Das Entwicklerstudio mit einem konkreten Releasetermin zum Remaster-Paket.

Bislang verrieten die Verantwortlichen nur, dass die Trilogie noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll. Eine Nintendo Switch-, iOS- und Android-Edition soll 2022 nachgereicht werden. Doch dank eines Leaks könnten wir nun wissen, wann die Trilogie genau erscheint.

Release der GTA Trilogy noch vor dem Weihnachtsgeschäft

Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson will via Gaming Intel durch diverse Marketing-Agenturen erfahren haben, wann die Trilogy in den Handel kommen wird. Die Budgets wurden nämlich in dieser Woche an diverse Agenturen vergeben, die mit dem potenziellen Releasedatum planen müssen.

Wann erscheint GTA Trilogy angeblich? Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition soll demnach am 11. November 2021 erscheinen, allerdings nur die PS4-, PS5-, Xbox One- und Xbox Series X/S-Version.

Wie glaubhaft ist das Gerücht? Tom Henderson ist ein gut vernetzter Insider in der Videospielindustrie. Mit seinen Vorhersagen zu Battlefield 2042 und Call of Duty: Vanguard lag er verdächtig oft richtig. Dementsprechend kann es tatsächlich sein, dass die Trilogie an dem Tag erscheint. Doch für weitere Infos sollten wir die Augen und Ohren in den nächsten Tagen offenhalten.

GamePro hat angefragt, ob etwas an den Gerüchten zum Releasedatum dran ist. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir hierzu eine Antwort erhalten.

Habt ihr den Teaser-Trailer zu GTA Trilogy verpasst, müsst ihr nicht in Panik verfallen, denn ihr könnt ihn euch ganz bequem hier anschauen:

GTA 5 und GTA Trilogy sollten zeitgleich erscheinen

Das Datum kommt euch bekannt vor? Ursprünglich sollten die PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 am 11. November 2021 erscheinen. Doch Rockstar verlegte den Termin kurzerhand auf März 2022.

Ob es eigentlich geplant war, sowohl GTA 5 als auch Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition am gleichen Tag erscheinen zu lassen, bleibt allerdings unklar. Es könnte sein, dass Rockstar den Termin der Trilogy erst jetzt auf den 11. November 2021 setzte, nachdem GTA 5 bereits verschoben wurde.

Wieso die Verschiebung von GTA 5 ein Geldregen für PS Plus-User ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

10 4 Mehr zum Thema GTA 5 für PS5 wird verschoben, doch PS Plus-User können sich freuen

Das wissen wir bislang zur Trilogy

Die GTA-Remakes sollen nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich angepasst werden. Ein kürzlich aufgetauchter Leak enthüllte die Icons der Trophäenliste, auf denen neue Features der Spiele zu sehen waren, die es in den ursprünglichen Versionen nicht gab. Außerdem sollen die Titel an das „moderne Publikum angepasst“ sein. Was damit gemeint ist, ist bislang allerdings unklar.

