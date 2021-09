GTA 5 für PS5 wird verschoben, doch PS Plus-User können sich freuen

Das PlayStation Showcase hatte keine guten Nachrichten für GTA 5-Fans, denn die PS5-Version wurde kurzerhand auf März 2022 verschoben. Ein exaktes Datum gibt es leider noch nicht. Doch die Verschiebung um mehrere Monate könnte für viele von euch kein Grund zur Trauer, sondern vielmehr ein Grund zur Freude sein.

Es regnet weiter Cash in GTA Online

Falls ihr regelmäßig in GTA Online für PS4 unterwegs seid und eine Mitgliedschaft bei PS Plus besitzt, dürftet ihr bereits wissen, dass ihr monatlich ein dickes Geldgeschenk auf eurem Ingame-Konto vorfindet. Denn PS Plus-User erhalten seit Juni 2020 jeden Monat 1 Million GTA-Dollar.



Was hat das mit der Verschiebung von GTA 5 zu tun? Der monatliche Geldregen in GTA Online gilt nur so lange, bis die PS5-Version von GTA 5 erscheint. Der Grund ist, dass GTA Online kostenlos für alle Besitzer*innen der PS5-Version spielbar sein wird. Um PS4-Spieler*innen den Re-Release schmackhaft zu machen, verteilt Rockstar Games die Geldgeschenke.



Dadurch, dass die PS5-Version von GTA 5 erst im März 2022 erscheinen wird, kommen noch einmal vier Monate Wartezeit obendrauf. Das bedeutet, dass ihr 4 Millionen GTA-Dollar mehr zur Verfügung habt, um sie im Spiel auszugeben.



Wer den ersten Gameplay-Trailer für PS5 verpasst haben sollte, kann ihn hier nachholen:

Um alles Wissenswerte zur PS5-Version von GTA 5 zu erfahren, müsst ihr kein GTA-Dollar-Millionär sein, sondern nur regelmäßig auf GamePro vorbeischauen:

So bekommt ihr das Geldgeschenk in GTA Online

Zu Beginn der Aktion habt ihr das Geld automatisch erhalten, wenn ihr euch in GTA Online eingeloggt habt. Mittlerweile müsst ihr jeden Monat selbst daran denken, die 1 Millionen GTA-Dollar im PS Store abzuholen. Doch keine Sorge, das Ingame-Geld gibt es völlig kostenlos im PS Store zu erwerben.



Neben den kostenlosen GTA-Dollar hat PS Plus noch einige andere Vorteile. So ermöglicht euch der Abo-Dienst beispielsweise, die Online-Funktion von sämtlichen Spielen verwenden zu können und dicke Rabatte im PS Store abzustauben. Alles Wissenswerte zu PS Plus findet ihr in unserem Übersichtsartikel.



Ursprünglich sollte GTA 5 am 11. November für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Die Enhanced Edition wird in 4K und 60 fps laufen und hat einige grafische und spielerische Verbesserungen mit im Gepäck.



Was stellt ihr mit dem monatlichen Zusatz-Budget an?