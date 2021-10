GTA Trilogy: Logos für Vice City-, San Andreas-Remaster im Rockstar Launcher geleakt

Es wird schon seit Längerem gemunkelt, dass Rockstar an einer Remaster-Collection zu älteren GTA-Titeln arbeitet. In der Trilogie sollen GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas enthalten sein, doch die Verantwortlichen selbst haben sich bislang noch nicht zu der möglichen Collection geäußert.

Wie einige findige Fans nun entdeckt haben, könnte Rockstar aber selbst den nächsten Hinweis darauf liefern, dass die Trilogie existiert und in naher Zukunft enthüllt werden könnte.

Rockstar-Launcher leakt Icons der GTA-Trilogie

Was wurde entdeckt? Auf der Seite GTAForums tauchten Hinweise auf, die die Existenz der GTA-Trilogie bestätigen. Im neusten Update für den Rockstar Launcher, das Dienstag veröffentlicht wurde, finden sich Indizien zu den Unreal Engine-Versionen von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas:

In den Posts sind Bilder für die Trophäen zu sehen, die in der Trilogie erhalten sein könnten. Die Icons implizieren, dass möglicherweise zusätzliche Inhalte zur Trilogie hinzugefügt werden. So gab es in GTA Vice City beispielsweise noch keine Fahrräder, doch auf einem der Trophäen ist ein Fahrrad abgebildet.

Neben den Trophäen sind im neuen Update die Logos der drei Spiele mit goldener Umrandung zu finden. Wir dürfen also gespannt sein, ob das bereits eine vorzeitige Ankündigung der Enthüllung der GTA-Trilogie ist oder was es mit den Bildern auf sich hat.

Wie sicher ist das? Natürlich könnte es sein, dass es sich bei den Icons um Fälschungen handelt oder Rockstar die Bilder anderweitig verwenden möchte. Dementsprechend sollten wir die entdeckten Bilder mit Vorsicht genießen, bis Rockstar die Trilogie offiziell ankündigt. Doch in den letzten Monaten häufen sich die Hinweise auf eine Remaster-Trilogie verdächtig, sodass es durchaus möglich ist, dass wir es hier mit den echten Trophäen-Bildern zu tun haben.

Wer mehr zum Wandel der GTA-Reihe erfahren möchte, sollte sich das folgende Video nicht entgehen lassen:

Wo bleibt eigentlich GTA 6?

Das fragen sich nicht nur Fans der Reihe, sondern auch zuletzt ein Flitzer während einer Live-Sendung zu Schlag den Star. Bislang bleibt eine Ankündigung von Rockstar zu GTA 6 aus. Diverse Branchen-Insider gehen davon aus, dass wir nicht vor Ende 2022 mit einem Release des Action-Titels rechnen sollten.

Der späte Release könnte andeuten, dass GTA 6 nicht mehr für PS4 und Xbox One, sondern nur noch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Hier soll es Spieler*innen Gerüchten zufolge erneut nach Vice City verschlagen, aber auch Südamerika steht hoch im Kurs. Alle bisherigen Infos zu GTA 6 findet ihr in unserem GamePro-Übersichtsartikel.

Was denkt ihr: Handelt es sich bei den Bildern bereits um einen Leak zur GTA-Trilogie?