GTA 6: Bitte kein ständiger Wechsel zwischen Lucia und Jason – Es gibt eine bessere Option und RDR macht's vor

Nein, Samara möchte Jason nicht durch Arthur ersetzen, aber eine andere Sache dürfte GTA 6 gerne von RDR2 übernehmen.

Rockstar hat zwar einen fantastischen Trailer zu GTA 6 abgeliefert, aber leider noch nicht verraten, wen wir im neuen Ableger eigentlich spielen werden: Lucia, die den ersten Trailer dominiert, ihren Partner, der laut Leak Jason heißt oder doch eher wieder beide abwechselnd? Also ganz wie Michael, Trevor und Franklin in GTA 5?

Ich persönlich hoffe, dass der Entwickler sich nicht wieder für das Konzept des Vorgängers entscheidet, sondern stattdessen seine andere Erfolgsreihe Red Dead Redemption zum Vorbild nimmt.

Nach dem Trailer will ich erst mal nur Lucia spielen…

Der GTA 6-Trailer hat bei mir mit seinem Gesamtpaket aus überdrehter Großstadt-Atmo, Oldschool-Stadionrock-Soundtrack und intensiven Handlungs-Fetzen komplett ins Schwarze getroffen. Gleichzeitig hat das Gezeigte meine Hoffnung auf eine dramatische Bonnie und Clyde-Story geweckt.

In dieser würde ich mich lieber voll und ganz auf eine Hauptfigur einlassen und ihrer Geschichte folgen, als zwischen Lucia und Jason hin und her zu springen. Genauer gesagt, will ich zumindest nach dem ersten Trailer, unbedingt mit Lucia losziehen und die ganze Geschichte allein mit ihrem Blickwinkel erleben.

In einem riesigen Open World-Spiel lauert an jeder Ecke Ablenkung – gerade bei Rockstar, denen es wirklich gelingt, interessante Welten zu schaffen. Anders als bei kleineren Story-Spielen oder gar Filmen, Serien und Büchern wird die Handlung dadurch ohnehin schon auf Nebenpfaden und durch ausgiebige Gameplay-Passagen aufgebrochen. Kommen dazu noch mehrere Perspektiven, entsteht noch mal ein zusätzlicher Bruch.

In GTA 5 stört mich das nicht unbedingt, weil sich die stark überzeichnete Story für mich eher durch ihre abgedrehtesten Momente auszeichnet, als durch ihre Gesamtdramaturgie. Der GTA 6-Trailer erweckt bei mir aber den Eindruck einer bodenständigeren und ernsteren Story.

Falls sich das bestätigen sollte, will ich gerne eine möglichst fokussierte Handlung erleben. Ich musste sofort an Red Dead Redemption 2 denken – und hoffe, dass der Titel in Sachen Hauptfiguren Vorbild steht, denn das könnte beim Fokus wirklich helfen und noch einen netten Twist bringen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt spoilern wir wichtige Story-Passagen aus Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2.

… am besten mit dem 'Red Dead Redemption-Konzept'

In Red Dead Redemption 2 steuern wir bis zu den Credits erst mal nur Protagonist Arthur Morgan. John Marston, die Hauptfigur aus Teil 1, spielt als weiteres Mitglied der Van der Linde-Gang ebenfalls eine wichtige Rolle – aber erst mal eben nur als NPC.

Im Epilog dürfen wir dann aber doch auf einmal mit ihm statt Arthur losziehen – ein richtig gelungener Kniff! Teil 1 ließ uns bereits nach dem großen Finale in die Stiefel von Johns Sohn schlüpfen, in RDR2 erhielt der Rollenwechsel aber noch wesentlich mehr Tiefe.

So konnte ich zunächst die große Geschichte mit nur einer Hauptfigur abschließen, dann aber noch länger in der wunderschönen Wild West-Welt bleiben und die Perspektive eines anderen lieb gewonnenen Charakters erleben – samt wichtiger Story-Sequenzen. Das wünsche ich mir auch für GTA 6, anstelle eines ständigen Hin- und Hers.

Samara Summer Red Dead Redemption 1 und 2 gehören zu Samaras absoluten Lieblingsspielen; zum einen, da es Rockstar gelingt, sie mit ihren Open Worlds zu faszinieren (obwohl sie eigentlich kein Fan von offenen Welten ist); zum anderen auch wegen der großartigen Storys. Aber auch GTA steht bei ihr hoch im Kurs.

Versteht mich aber nicht falsch: Ich will nicht, dass Lucia dafür am Ende der Hauptstory den Löffel abgibt, so wie das bei beiden RDR-Protagonisten der Fall ist. Zwar versteht Rockstar es ohne Frage, den Abgang ihrer Hauptfiguren großartig zu inszenieren, aber ein Rollenwechsel funktioniert eben auch ohne tragischen Tod.

So könnte Lucia beispielsweise am Ende der Absprung aus ihrer kriminellen Laufbahn gelingen, oder sie könnte hinter Gittern landen, während sich Jason weiter alleine draußen durchschlägt – und vielleicht sogar ihre Flucht plant… oder sie doch eher verraten hat und sich ihr später stellen muss?

Je nachdem, wie die Story tatsächlich aussieht, gäbe es zahlreiche weitere Möglichkeiten für einen sinnvollen Perspektivwechsel. Nach nur einem Trailer ist natürlich noch alles offen, aber aktuell könnte ich mir das Red Dead-Konzept richtig gut (für das GTA 6 meiner Träume) vorstellen.

