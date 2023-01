Günstige PS5-SSDs: Jetzt Samsung 980 Pro 1 TB und mehr im Angebot sichern

Bei Alternate läuft seit heute der große CyberWeek Sale, in dem es neben Fernsehern und Handys auch eine Menge Gaming-Hardware günstiger gibt. Darunter finden sich zum Beispiel mehrere PS5-SSDs. So gibt es die beliebte Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher für 109,90€ statt 148,90€. Sogar noch günstiger könnt ihr die Kingston Fury Renegade SSD bekommen, die mit 1 TB Speicher nur noch 89,90€ kostet. Beide SSDs gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig.

Bei der Kingston-SSD kommen noch Versandkosten hinzu, selbst diese einberechnet ist sie aber noch sehr günstig. Die Samsung 980 Pro gibt es versandkostenfrei. Der Sale läuft zwar noch bis zum 9. Februar, zumindest die Samsung 980 Pro dürfte aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Hier ist nämlich schon jetzt rund ein Drittel der verfügbaren Exemplare verkauft. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Alternate CyberWeek findet ihr hier:

Samsung 980 Pro vs. Kingston Fury Renegade: Was taugen die PS5-SSDs?

Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro und die Kingston Fury Renegade sind NVMe-SSDs mit Formfaktor M.2 2280 und passen problemlos in die PS5. Auf dem Papier ist die Kingston Fury Renegade mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s schneller, die Samsung 980 Pro liefert 7.000 MB/s. In der Praxis ist aber kaum ein Unterschied wahrnehmbar, in vielen Benchmark-Tests schneidet sie Samsung 980 Pro sogar ein kleines bisschen besser ab. Beide SSDs sind jedenfalls mehr als schnell genug für die PS5, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s benötigt.

Kühlkörper: Die angebotene Version der Kingston Fury Renegade zwar nicht über einen richtigen Heatsink, aber doch immerhin über einen dünnen Heat Spreader. Dieser ist zwar nicht ganz so effektiv, reicht aber laut Testberichten für den Einsatz in der PS5 aus. Bei der angebotenen Version der Samsung 980 Pro ist kein Kühlkörper dabei. Hier empfiehlt es sich, separat einen Heatsink dazuzukaufen und anzubringen, um das Risiko von Überhitzung und Abstürzen zu vermeiden. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der gekaufte Kühlkörper nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

Alles in allem könnt ihr unserer Meinung nach ruhig zur günstigeren Kingston Fury Renegade greifen, auch wenn die Samsung 980 Pro die beliebtere PS5-SSD ist. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, was es beim Kauf und Einbau einer SSD in eure PS5 zu beachten gibt, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

161 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen