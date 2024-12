10 Jahre nach dem Release von The Witcher 3 bekommen wir endlich ein echtes Gwent-Kartenspiel

In nicht allzu weit entfernter Zukunft könnt ihr die epischen Kartenduelle aus Gwent im echten Leben erleben.

Der Hexer Geralt dürfte in nicht gerade wenigen Spielständen von The Witcher 3 zig Stunden beim gemütlichen Kartenspiel Gwent verbracht haben, anstatt seine Ziehtochter Ciri zu suchen oder den Spuren der Wilden Jagd nachzugehen. Das optionale Kartenspiel wusste im epischen RPG viele Spieler*innen in seinen Bann zu ziehen, sodass seit The Witcher 3 noch etliche digitale Spiele erschienen sind, in denen ihr euch voll und ganz dem Kartenspiel widmen könnt.

Gwent erscheint endlich als echtes Kartenspiel

Wenn euch bei Thronebreaker: The Witcher Tales oder Gwent: The Witcher Card Game reale Karten gefehlt haben, bringen Hachette Boardgames UK und Publisher No Loading Games gute Nachrichten für euch mit: Gwent kommt endlich als echtes Kartenspiel auf den Markt.

So sieht das Brettspiel auf der offziellen Produktseite aus. (Bild: https://www.hachetteboardgames.com)

Wann erscheint Gwent in Echt? Bis ihr die Gwent-Karten selbst in der Hand halten könnt, müsst ihr euch aber noch etwas gedulden. Das Brettspiel soll im dritten Quartal 2025 erscheinen.

Was wird im Spiel enthalten sein? Für 44 Pfund (umgerechnet etwa 53 Euro) bekommt ihr über 400 Karten sowie eine Matte, damit ihr das beliebte Spiel so originalgetreu wie möglich in Echt erleben könnt.

Auf der offiziellen Produktseite von Hachette Boardgames steht außerdem, dass das Entwicklerstudio von The Witcher, CD Projekt Red, das Projekt vollumfänglich unterstützt und das Spiel darüber hinaus die offizielle Witcher-Lizenz tragen wird.

In Thronebreaker spielt ihr nicht nur Karten, sondern könnt auch eine eigenständige Story aus dem Witcher-Universum erleben:

1:01 Gwent - Erster Trailer zur Story-Kampagne des Witcher-Kartenspiels - Erster Trailer zur Story-Kampagne des Witcher-Kartenspiels

Fans der Witcher-Marke erwarten in der nächsten Zeit zahlreiche Veröffentlichungen. Neben dem echten Gwent im nächsten Jahr bekommen wir bereits im Frühjahr 2025 den animierten Film The Witcher: Sirens of the Deep. Die vierte Staffel der Netflix-Serie befindet sich ebenfalls in Produktion und sogar CD Projekt Red selbst arbeitet nun hauptsächlich am nächsten Projekt, das auf den Namen Polaris hört.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Habt ihr schon viel Zeit mit Gwent verbracht und könnt ihr euch vorstellen, das kultige Kartenspiel mit euren Nächsten in Echt zu spielen?