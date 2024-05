Hades 2: Bronze finden - so kommt ihr an die Ressource für die Angelrute

So kommt ihr an Bronze für eure Angelrute in Hades 2.

In Hades 2 benötigt ihr einige Ressourcen, um neue Dinge wie Werkzeuge oder Areale freizuschalten. Wollt ihr etwa die Angelrute herstellen, benötigt ihr dafür unter anderem Bronze. Wir erklären euch, wie ihr an das nützliche Material kommt.

Bronze in Hades 2 finden, so geht's

Die gute Nachricht ist, dass Bronze keine besonders seltene Ressource ist. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass ihr sie noch nicht von Anfang an bekommen könnt. Die Legierung kommt nämlich nirgendwo in der Unterwelt vor.

Stattdessen kommt ihr ausschließlich in der Totenstadt Ephyra an Bronze. Allerdings ist das ein Gebiet in der Oberwelt, die ihr erst einmal freischalten müsst. Dafür müsst ihr zuerst die Story vorantreiben und wann immer möglich das Reich des Gottes Urchaos betreten, damit ihr die Zauberformel "Eingriff des Schicksals" erlernt.

Damit könnt ihr das Siegel brechen, das euch den Zugang zur Oberwelt verwehrt. Allerdings kann Melinoe dort anfangs nicht lange überleben, was die Suche nach Bronze erheblich erschwert. Wir empfehlen euch also, Urchaos so bald wie möglich einen weiteren Besuch abzustatten, damit ihr außerdem die Zauberformel "Entwirrung der Schicksalsfäden" bekommt.

Wie ihr an das Thalamus kommt, das ihr für den Zauber benötigt, erklären wir euch hier:

Damit ist ein Großteil der Arbeit auch schon getan! Nun müsst ihr nur noch die Mondsichel-Spitzhacke ausrüsten, die ihr am Silberbecken in der Wegkreuzung bereits freigeschaltet haben solltet.

Begebt euch dann durch das Tor an die Oberwelt und haltet nach Bronzevorkommen Ausschau. Sie sehen aus wie große Metallhaufen, die in den Gebieten in Ephyra zufällig auftauchen können und dort am Rand herumliegen.

So sehen die Bronzevorkommen aus, die ihr mit der Spitzhacke abbauen könnt.

Hier empfiehlt sich auch die Zauberformel, mit der automatisch sammelbare Materialien am Ende eines Kampfes markiert werden. Dann müsst ihr nur dem Lichtstrahl folgen, der euch zum Bronzevorkommen führt. Vergesst auch nicht, dass ihr an jedem Vorkommen mehrmals abbauen könnt. Insgesamt solltet ihr von jedem Brocken drei Bronze erhalten.