Hades 2 - Release auf Switch, PS5 und Xbox Series X/S: So steht's um die Konsolenversion

So steht es um die Konsolenversionen von Hades 2.

Hades 2 hat im Early Access einen Traumstart hingelegt, ist bislang aber (leider) ausschließlich nur auf dem PC via Steam spielbar. Switch-, PlayStation- und Xbox-Fans schauen also in die Röhre. In diesem Artikel fassen wir den aktuellen Stand zur sehr wahrscheinlichen Konsolen-Version des Roguelite-Action-RPGs zusammen.

Hades 2 auf Konsole - Das sagt Entwickler Supergiant

Kommt Hades 2 überhaupt auf Konsole? Ja, sehr wahrscheinlich. Entwicklerstudio Supergiant Games hat sich vor Kurzem auf Discord dazu geäußert und weitere Plattformen in Aussicht gestellt (nennt aber nicht welche).

Wir rechnen mit einer Switch- sowie PS5- und Xbox Series X/S-Version des Sequels, ob Hades 2 wie der Erstling dann noch für PS4 erscheint, ist schwer abzusehen.

Wie gut sich Hades 2 spielt, erklärt euch Kollegin Eleen in ihrer Preview:

Mehr zum Thema Hades 2 angespielt: Größer und (fast) überall besser als der Vorgänger von Eleen Reinke

Release auf Switch, PS5 und Xbox Series X/S: Wann könnte Hades 2 für Konsolen erscheinen?

Hier müssen wir uns wohl noch ein Weilchen gedulden, zumindest wenn wir uns die Veröffentlichungs-Historie des Erstlings ansehen:

Early Access-Start von Hades 1: Dezember 2018 auf PC

Full-Release von Hades 1: September 2020 für PC und Switch

Release auf PlayStation und Xbox: August 2021

Die Switch-Version von Hades 1 erschien also zwei Jahre nach Early Access-Start, die Fassungen für Xbox und PS kamen wiederum rund ein Jahr später auf den Markt.

Verfolgt Supergiant mit dem Sequel ein ähnliches Muster, dann müssen wir also bis 2026/2027 warten. Hierbei handelt es sich aber nur um Spekulation.

Und den Trailer zum Eary Access-Start von Hades 2 seht ihr hier:

2:44 Hades 2: Die langerwartete Fortsetzung des Roguelike-Hits ist jetzt im Early Access verfügbar

Darum geht es in Hades 2: Schlugen wir uns im Erstling noch mit Zagreus durch die Unterwelt, schlüpfen wir im Sequel in die Rolle von dessen Schwester Melinoe. Und diese verfolgt ein komplett gegenteiliges Ziel als ihr Bruder: Sie will nicht aus der Unterwelt entkommen, sondern in die einbrechen.

Ebenfalls neu: In Hades 2 durchstreifen wir diesmal nicht nur einen Dungeon, sondern gleich zwei. Das Sequel ist also rund doppelt so groß wie der Vorgänger.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welcher Plattform wollt ihr Hades 2 am liebsten zocken? Und habt ihr schon auf dem PC in die Early Access-Fassung hineingeschnuppert?