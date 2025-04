Hades 2 erscheint auf den Konsolen zuerst für Nintendo Switch 1 und 2 - doch was ist mit PS5 und Xbox?

Hades 2 hat mit dem Early Access-Update namens Warsong auch den Kriegsgott Ares aus dem Vorgänger zurückgebracht.

Hades 2 befindet sich schon seit einigen Monaten im Early Access auf dem PC, aber bis zur Veröffentlichung der fertigen 1.0-Version dürfte es noch dauern. Wenn es soweit ist und ihr auf Konsole spielt, braucht ihr eine Nintendo Switch oder eine Switch 2, wenn ihr unter den Ersten sein wollt, die in den Genuss des Sequels kommen.

Hades 2 erscheint konsolen- und zeitexklusiv für die Nintendo Switch (2)

Darum geht's: Hades war eines der besten Spiele des Jahres 2020 und erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Entwickler Supergiant Games hat mit Hades 2 zum ersten Mal in der Geschichte des extrem beliebten Studios ein klassisches Sequel angekündigt. Es kann bereits im Early Access gespielt werden und ist jede Minute wert:

1:44:05 Die perfekte Spiele-Fortsetzung und warum Hades 2 verflucht nah dran ist

Autoplay

Während der großen Nintendo Switch 2-Direct wurde das Roguelike mit Story-und Action-Fokus auch für die kommende Nintendo-Konsole angekündigt. Kurze Zeit später haben Nintendo und Supergiant Games zusätzlich noch einen Mini-Studio-Rundgang mit einigen "Creator's Voice"-Interviews nachgeschoben.

Dabei sorgte vor allem die Aussage ganz am Ende für Wirbel: Dort prangt in dicken, fetten Buchstaben nämlich die folgende Nachricht:

"Erscheint für Konsolen zuerst auf Nintendo Switch 2"

Weitere Informationen sollen noch im Lauf des Jahres bekannt gegeben werden.

Mittlerweile hat das Entwicklerstudio aber auf einen Bericht von VGC reagiert, der diese Aussage aufgegriffen hatte, und richtiggestellt: Hades 2 wird kein Switch 2-Exclusive.

"Wir haben bestätigt, dass Hades II v1.0 sowohl auf der original Nintendo Switch als auch auf der Switch 2 erscheint, zusätzlich zu Steam und dem Epic Games Store, wo es jetzt im Early Access ist."

Offenbar bleibt es also bei einer zeitlich begrenzten Nintendo-Exklusivität, was die Konsolen angeht. Wenn ihr keinen PC und kein Steam Deck habt, aber trotzdem so früh wie möglich den Full Release von Hades 2 spielen wollt, braucht ihr wohl eine Switch oder Switch 2.

Was ist mit den anderen Konsolen wie der PS4, PS5 und Xbox Series S/X?

Die Chancen stehen sehr gut: Hades war ein durchschlagender Erfolg und ist nach und nach auf beinahe allen Plattformen erschienen – selbst auf Smartphones und Tablets. Wir gehen daher fest davon aus, dass das auch bei Teil 2 der Fall sein wird und eine PS4-, PS5- und Xbox-Version kommt.

Wann kommt Hades 2 denn offiziell endlich raus? Es gibt noch keinen konkreten Termin. Fest steht bisher lediglich, dass dieses Jahr noch ein großes Inhalts-Update für die Early Access-Fassung erscheinen soll, das bisher dritte.

Danach könnte sich dann langsam, aber sicher der Full Release anbahnen. Vor Ende des Jahres solltet ihr damit aber nicht rechnen, womöglich dauert es sogar noch bis nächstes Jahr.

Auf welcher Plattform wollt ihr Hades 2 am liebsten spielen? Habt ihr die Early Access-Version schon ausprobiert?