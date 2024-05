Hades 2: Thalamus finden und 'Entwirrung der Schicksalsfäden'-Zauber wirken, so geht's

So kommt ihr in Hades 2 an Thalamus.

Im Verlauf der Story von Hades 2 lernt ihr, dass ihr auch zum Olymp müsst, dafür müsst ihr allerdings zuerst einmal das Siegel brechen, das den Weg zur Oberfläche versperrt und dann auch noch einen Weg finden, dort oben zu überleben. Damit das klappt, braucht ihr die seltene Ressource Thalamus. Wir erklären euch, wie ihr sie findet.

So kommt ihr an Thalamus und Ur-Samen

Thalamus zählt zu den Pflanzen. Das bedeutet, dass ihr einige Dinge braucht, bevor ihr sie erhalten könnt. Zuerst einmal müsst ihr am Silbernen Teich den Silberspaten freischalten und ausrüsten. Mit dem Spaten in der Hand macht ihr euch dann auf in Richtung Unterwelt.

Sucht hier nach einem Chaos-Tor. Diese schwarzen Löcher im Boden tauchen zufällig in Begegnungen auf und bringen euch in das Reich des Gottes Urchaos. Achtet nur darauf, dass ihr genug Leben habt, denn ihr müsst ein wenig davon opfern, um durch das Tor zu springen.

Jetzt braucht ihr eine kleine Portion Glück. Im Reich von Chaos müsst ihr nämlich nach einer Ausgrabungsstelle suchen, die als kleiner, runder Dreckhaufen dargestellt wird. Diese Stellen tauchen nicht jedes Mal auf, aber relativ häufig. Ihr solltet also nicht allzu viele Versuche brauchen.

Manchmal findet ihr auch andere Ressourcen im Reich von Chaos, aber die Ausgrabungsstellen tauchen relativ häufig auf.

Als Belohnung könnt ihr hier Ur-Samen ausgraben. Die sind für sich genommen noch nicht sehr wertvoll, ihr müsst sie nämlich zuerst zurück zur Wegkreuzung bringen. Hier könnt ihr sie jetzt in eines der Beete einpflanzen.

Für eure allerersten Ur-Samen müsst ihr übrigens nicht erneut in die Unterwelt. Sobald ihr von Urchaos die Zauberformel "Entwirrung der Schicksalsfäden" erhaltet, gibt er euch auch ein paar der Samen.

Solltet ihr aus irgendeinem Grund noch keine Beete haben, könnt ihr sie mit der Zauberformel "üppige Erde" am Kessel freischalten. Danach heißt es nur noch warten. Die Ur-Samen brauchen nämlich 7 Zeitinstanzen, um zu wachsen.

14:25 Schicker, besser, tödlicher: Hades 2 haut uns jetzt schon um

Damit Zeit vergeht, könnt ihr entweder zurück in die Unterwelt hüpfen und hier Begegnungen absolvieren, oder ihr ladet einen Charakter auf der Wegkreuzung in das heiße Bad oder die Taverne ein, wenn ihr sie bereits freigeschaltet habt. Beide Aktionen lassen nämlich ebenfalls Zeit vergehen.

Ist der Thalamus fertig gewachsen, müsst ihr ihn nur noch am Beet ernten und könnt dann den Zauber am Kessel sprechen, mit dem ihr an der Oberfläche überlebt. Das eröffnet euch nicht nur einen zweiten Dungeon, sondern auch Zugang zu neuen Ressourcen – wie beispielsweise Bronze, das ihr für die Angelrute benötigt.