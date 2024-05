Hades 2: Erster Patch geht größten Kritikpunkt der Community an und will Dash überarbeiten

Die ersten Änderungen für Hades 2 sind schon in Arbeit.

Hades 2 befindet sich seit einigen Tagen im Early Access auf Steam. Das heißt natürlich auch, dass das Spiel noch nicht final ist und wir noch mit einigen Änderungen über die nächsten Monate rechnen können. Den ersten größeren Patch hat Entwickler Supergiant Games jetzt bereits angekündigt und er soll unter anderem den Dash überarbeiten, den viele Fans des Vorgängers bisher kritisiert haben.

Wann erscheint der erste größere Patch für Hades 2? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, allerdings ist das Update aktuell noch für Mai geplant.

Hades 2 überarbeitet Dash, Sprinten, Ressourcen sammeln und mehr

Auf Steam hat der Entwickler kürzlich ein Update zu geplanten Änderungen für das Spiel gepostet. Zwar kommt Hades 2 bei vielen Fans bislang ziemlich gut an, aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Weit vorne dürfte dabei der Dash und Sprint von Melinoe stehen.

Anders als noch im ersten Teil, fühlt der sich nämlich neben dem abseits davon sehr flüssigen Gameplay noch etwas langsam und verzögert an, wie wir auch in unserer ansonsten sehr positiven Review angemerkt haben:

Mehr zum Thema Hades 2 angespielt: Größer und (fast) überall besser als der Vorgänger von Eleen Reinke

Auch Supergiant Games hat den Kritikpunkt gehört und will Melinoes Dash mit dem ersten größeren Patch überarbeiten. Wie genau die Änderungen aussehen werden, hat der Entwickler noch nicht geteilt.

Allerdings sollen sich Dashen und Sprinten "wendig und responsiv" anfühlen. Gleichzeitig soll Melinoe aber auch ihren eigenen, distinktiven Stil behalten – wir brauchen also nicht damit rechnen, dass wir hier einen Doppel-Dash im Stile von Zagreus bekommen.

Ressourcen sammeln wird einfacher: Daneben wurde auch noch eine zweite Änderung für den Patch angekündigt. Das Sammeln von Ressourcen soll sich nämlich weniger frustrierend anfühlen, etwa wenn wir nicht das richtige Werkzeug auf einem Run dabei haben.

14:25 Schicker, besser, tödlicher: Hades 2 haut uns jetzt schon um

Weitere Änderungen geplant

Das sollen natürlich nicht die einzigen Änderungen für den Patch bleiben, weitere Verbesserungen und Fixes sind geplant, auch wenn Supergiant Games sich hier noch vage hält.

Daneben hat der Entwickler auch bereits angekündigt, dass es in Zukunft noch weitere Änderungen am Balancing geben wird. Da hier noch Feedback von den Spieler*innen gesammelt wird, sollten wir aber mit den meisten Änderungen noch nicht im kommenden Update rechnen.

Das Team hat aber bereits angedeutet, dass besonders die Gaben von Hephaistos ihnen aktuell "Sorgen machen" – nämlich weil sie so stark sind. Hier könnte uns also in naher Zukunft ein Nerf erwarten.

Welche Änderungen wünscht ihr euch am meisten für Hades 2 und wie schneidet Melinoes Reise aktuell zu der von Zagreus bei euch ab?