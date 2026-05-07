Der Nintendo Switch 2 Pro Controller ist euch zu teuer? Ich habe einen Tipp für euch, mit dem ihr bares Geld spart!

Auch der Pro Controller der Switch 1 ist mit der neuen Nintendo Switch 2 kompatibel.

Zusammen mit der Nintendo Switch 2 ist auch ein passender Switch 2 Pro Controller erschienen. Doch der ist mit fast 100 Euro ein ordentlicher Kostenfaktor. Dabei gibt es von Nintendo doch bereits einen erstklassigen Controller, der in fast allen mit dem neuen Modell mithalten kann, mit der Switch 2 kompatibel ist und wesentlich weniger kostet: den Nintendo Switch 1 Pro Controller.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Nintendo Switch 2 Pro Controller: Was ist neu?

Die Neuerungen des Nintendo Switch 2 Pro Controllers sind im Vergleich zum Vorgänger ziemlich überschaubar. Auf der Rückseite gibt es zwei Tasten mehr, die ihr frei mit Befehlen belegen könnt, sodass ihr jetzt insgesamt auf sechs Tasten auf der Rückseite kommt. Neu ist auch der C-Knopf auf der Vorderseite, mit dem ihr die neuen Chat-Funktionen der Switch 2 aktivieren könnt.

Gleichzeitig zur Nintendo Switch 2 ist auch der Switch 2 Pro Controller erschienen.

Neu am Controller ist außerdem ein 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer oder Headsets. Ein Feature, das der erste Controller noch schmerzlich vermissen ließ. Das größte neue Feature ist aber das verbesserte HD Rumble 2. Das sorgt für noch bessere und realistischere Vibrationen als beim Switch Pro Controller.

Darum rate ich euch trotzdem zum älteren Switch Pro Controller

Es ist unbestritten, dass der Switch 2 Pro Controller mehr Funktionen hat als sein Vorgänger. Die Frage ist aber eher, ob das den Aufpreis auf Amazon rechtfertigt. In meinen Augen nämlich nicht wirklich. Gehen wir mal alles durch:

Der Switch 1 Pro Controller muss sich nicht vor seiner neuen Konkurrenz verstecken.

Wenn ihr ein kabelloses Headset verwendet, bringt euch die Klinkenverbindung am Controller herzlich wenig. Und ich denke, die meisten von uns werden kabellose Headsets bevorzugen. Für die meisten Spiele werdet ihr die beiden zusätzlichen Tasten auf der Rückseite wahrscheinlich sowieso nicht richtig nutzen können und auch der C-Knopf ist in meinen Augen eher eine Marketing-Spielerei als wirklich nützlich.

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Bleibt noch das neue HD Rumble 2. Das kann nett sein, aber für eine etwas bessere Vibration sollte auch meiner Sicht nach niemand so viel mehr bezahlen. Mein Fazit ist also: Der Switch 1 Pro Controller ist und bleibt eine starke Alternative für diejenigen, die sich den Pro Controller für die Nintendo Switch 2 nicht leisten können oder wollen.