Hakelige Shooter-Steuerung in Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty: So holt ihr das Maximum an Präzision aus eurem Controller

Den Gegner ins Visier zu nehmen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber mit der richtigen Einstellung klappt es!

Seid ihr mit Phantom Liberty und Mega-Update 2.0 wieder zurück nach Night City gedüst, um die stylische Spielwelt zu inhalieren, wie Cyberpsychos ihr heißgeliebtes S-keef? Oder schlüpft ihr gerade zum ersten Mal in die künstliche Haut von V?

Egal, wann ihr mit Cyberpunk 2077 angefangen habt – euch wird höchstwahrscheinlich aufgefallen sein, dass die Bedienung nicht gerade auf Präzision getrimmt ist. Das liegt unter anderem an Stick-Beschleunigern, die standardmäßig eingeschaltet sind und übermäßig zackige Kameradrehungen auslösen.

Wir haben uns dem Problem angenommen, in den Optionen von Cyberpunk 2077 gewühlt und Einstellungen gefunden, mit denen ihr das Sci-Fi-Rollenspiel so flott und präzise wie Call of Duty und Co. steuern könnt.

Hinweis:

Werden vereinzelte Einstellungen nicht genannt, haben wir sie auf dem Standardwert belassen. Zudem haben wir unsere Anpassungen mit der PS5 vorgenommen, auf Xbox (One/Series X/Series S) und PS4 sollten sie jedoch zu einem ähnlich guten Ergebnis führen. Weiter unten finden die Ungeduldigen unter euch darüber hinaus alle optimierten Einstellungen in einer gesonderten Übersicht.

Stick-Empfindlichkeit

Unter: Steuerung / First-Person-Kamera (Controller)

Steuerung / First-Person-Kamera (Controller) Unsere Empfehlung: 22 (horizontal), 13 (vertikal)

Zuallererst beschäftigen wir uns mit der grundsätzlichen Stick-Empfindlichkeit. Darüber regelt ihr die grundsätzliche Schnelligkeit der Kamera, könnt also dann auch nach unseren spezifischen Anpassungen in den Erweiterten Optionen festlegen, wie empfindlich die Kamera auf Stick-Neigungen reagieren soll.

Unsere Empfehlung (22 horizontal, 13 vertikal) bezieht sich auf einen guten Kompromiss aus Tempo und Präzision, damit seid ihr in nahezu jeder Situation perfekt gerüstet. Außerdem sind die beiden Empfindlichkeiten so angeglichen, dass sich diagonale Eingaben gleichmäßig auf den Bildschirm übertragen.

In Cyberpunk 2077 ist häufig ein Höchstmaß an Treffergenauigkeit gefragt.

Erweiterte Optionen

Unter: Steuerung / First-Person-Kamera (Controller) / Erweiterte Optionen

Reaktionskurve

Unsere Empfehlung: Empfohlen

Die Standard-Einstellung bietet einen recht linearen Anstieg bei der Drehgeschwindigkeit, Kamerabewegungen sind also leicht zu antizipieren. Die anderen Optionen sind dagegen schwerer zugänglich, indem sie zum Beispiel (im Falle von 'dynamisch') einen weitgehend flachen Anstieg mit einer späten, extrem starken Beschleunigung kombinieren.

Rotationsbonus

Unsere Empfehlung: 0 (horizontal), 0 (vertikal)

Der Rotationsbonus dürfte für viele Spieler*innen DER Aspekt sein, der Cyberpunk 2077 so hakelig werden lässt. Er springt an, sobald ihr den Stick für kurze Zeit ganz durchdrückt, und erhöht die Kamerageschwindigkeit über ihr Maximum hinaus.

Der zusätzliche Schub ist jedoch selbst bei niedrigen Einstellungen recht hoch und sorgt dafür, dass ihr häufiger beim Umsehen "überdreht". Wir raten euch also ausdrücklich zu einer Deaktivierung!

Rotationsbonus (ADS)

Unsere Empfehlung: 0.10 (horizontal), 0 (vertikal)

Mit ADS ist das Anlegen der Waffe (Englisch: Aim Down Sight) gemeint und auch hier empfinden wir den Rotationsbonus als enorm störend. Häufig drehten wir uns an Feinden vorbei, die Option gehört also stark nach unten gedrosselt.

Ganz ausgeschaltet haben wir den horizontalen Bonus im Gegensatz zum vertikalen allerdings nicht, da der minimale Schub praktisch sein kann, um weit rechts oder links im Bildausschnitt befindliche Gangster ins Visier zu nehmen.

Links im Bild taucht auf einmal ein weiterer Halunke auf – auf den müssen wir schnell reagieren!

Noch mehr Präzision beim Anlegen der Waffe

Neben den Stick-Einstellungen bietet Cyberpunk 2077 ein paar weitere Optionen, mit denen ihr an eurer Zielgenauigkeit feilen könnt. Darunter:

Zielhilfe

Unter: Gameplay / Schwierigkeitsgrad

Gameplay / Schwierigkeitsgrad Unsere Empfehlung: Aus oder Leicht (mit eingeschaltetem 'Ziel erfassen')

Cyberpunk 2077 verfügt über eine recht starke Zielhilfe, die die Kamerabewegung verlangsamt, sobald ihr mit dem Fadenkreuz über einen Gegner wischt. In Gefechten mit mehreren Feinden kann die Geschwindigkeitsdrosselung jedoch massiv stören, insbesondere, wenn die Gegenspieler versetzt voneinander stehen.

Wir haben uns daher dazu entschlossen, die Zielhilfe ganz auszuschalten.

Könnt ihr jedoch nicht darauf verzichten, bietet sich die "leichte" Einstellung mit aktiviertem Ziel erfassen an. Dann klebt die Zielhilfe an euren Rivalen, greift aber auch nicht zu stark in eure Eingaben ein.

Schwenken der Waffe

Unter: Gameplay / Schwierigkeitsgrad

Gameplay / Schwierigkeitsgrad Unsere Empfehlung: Auf Kamera

Hierüber regelt ihr, wie das Spiel reagiert, wenn ihr mit einer Waffe in den Zielmodus geht. Die Einstellung "Auf Waffe" sorgt dafür, dass sich alleinig die Waffe bewegt, die Kamera bleibt völlig starr. "Auf Kamera" bedeutet hingegen, dass die Kamera synchron mit der angelegten Waffe schwenkt, wodurch es leichter fällt, die Schwankungen auszugleichen.

Zudem verzieht eure Waffe bei der Einstellung "Auf Kamera" deutlich weniger, ihr feuert also seltener daneben, was in einem Rollenspiel mit Shooter-Fokus keine schlechte Ausgangslage ist.

Viele Waffen haben einen immensen Rückstoß. Wenn das Ding dann noch hin und her schwankt, ist es verdammt schwierig, präzise zu treffen.

Nullzonen

Unter: Steuerung

Steuerung Unsere Empfehlung: 0.02 (innere) / 1 (äußere)

Im Lieferzustand sind die Nullzonen (im Englischen: Deadzones) in Cyberpunk 2077 arg konservativ gewählt. Die Option sorgt dafür, dass Stick-Bewegungen erst ab einem bestimmten Neigungsgrad erkannt werden, um driftenden Steuerknüppeln vorzubeugen.

Zockt ihr jedoch mit einem Controller, dessen Sticks bisher von einem Drift verschont blieben, dann könnt ihr die Nullzonen problemlos möglichst klein (für die innere Deadzone) beziehungsweise groß (im Falle der äußeren) einstellen.

So steht euch ein viel weiterer Radius zur Verfügung, in dem ihr die Kamera bewegen könnt.

Bei der inneren Nullzonen sind wir jedoch nicht ganz runter auf 0.00 gegangen, da dann wirklich jede noch so kleine Stick-Erschütterung als Kamerabewegung erfasst wird. Als optimaler Wert erwies sich für uns 0.02 – und das mit einem rechten alten DualSense-Pad.

Adaptive Trigger (nur PS5)

Unter: Steuerung

Steuerung Unsere Empfehlung: Aus

Die adaptiven Trigger simulieren in CD Projekt REDs Zukunftsdystopie mit einen Widerstand den Abzug einer echten Waffe. Da der bei quasi allen Schießeisen jedoch verflixt schwerfällig ist, empfehlen wir, das DualSense-Feature im Spiel auszuschalten. So vermeidet ihr etliche Fehlschüsse, die euch im Zweifelsfall den augmentierten Arsch gekostet hätten.

Und den wollt ihr ja unversehrt durch das grandiose Story-Addon Phantom Liberty schleppen, das wir hier im Test-Video haben:

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Zusätzliche Kameraeinstellungen

Neben der First-Person-Perspektive bietet Cyberpunk 2077 auch noch eine Third-Person-Kamera, etwa wenn ihr sie beim Autofahren aktiviert. Kameradrehungen sind dabei jedoch so lahm, dass selbst innerhalb einer Vierteldrehung schon ganze Witcher-Staffeln abgedreht und fortgesetzt wurden.

Mit diesen Werten (unter Third-Person-Kamera (Controller) im Steuerungsreiter) werden Kamerabewegungen beim Cruisen weitaus zügiger:

Horizontale Empfindlichkeit: 20

20 Vertikale Empfindlichkeit: 15

15 Reaktionskurve: Empfohlen

Optimierte Einstellungen in der Zusammenfassung

Da Cyberpunk 2077 seine Optionen ein wenig willkürlich vermischt, haben wir hier noch einmal unsere optimierten Steuerungseinstellungen nach Kategorie aufgeschlüsselt:

Steuerung Allgemein Adaptive Trigger: Aus Innere Nullzone: 0.02 Äußere Nullzone: 1 First-Person-Kamera (Controller) Horizontale Empfindlichkeit: 22 Vertikale Empfindlichkeit: 13 Erweiterte Optionen: An Reaktionskurve: Empfohlen Horizontaler Rotationsbonus: 0 Vertikaler Rotationsbonus: 0 Horizontaler Rotationsbonus (ADS): 0.10 Vertikaler Rotationsbonus (ADS): 0 Third Person Kamera (Controller) Horizontale Empfindlichkeit: 20 Vertikale Empfindlichkeit: 15 Reaktionskurve: Empfohlen

Gameplay Schwierigkeitsgrad Zielhilfe: Aus oder Leicht Ziel erfassen: An (wenn 'Leicht' gewählt wurde) Schwenken der Waffe: Auf Kamera



Phantom Liberty und Cyberpunk 2.0

Die von uns angegangenen Steuerungsproblemchen bemängeln Fans von Cyberpunk 2077 schon seit Jahren, großartig daran geschraubt, hat CD Projekt RED daran bisher nicht. Wohl aber am Inhalt!

So gibt es mit Phantom Liberty ab jetzt einen umfangreichen Story-DLC und mit dem Patch auf Version 2.0 zahlreiche Gameplay- und Grafik-Verbesserungen. Hier findet ihr eine Übersicht zum Gesamtpaket:

Damit solltet ihr drei Jahre nach Release noch einmal ordentlich euren Spielzeitzähler nach oben treiben können. Vor allem der DLC zählt mit zum Besten, was die Videospielbranche bisher in diesem Jahr auffahren konnte.

Hat er auch euch wieder ins Spiel gezogen? Wie bewertet ihr die Steuerung? Habt ihr sie vielleicht auch angepasst? Verratet uns gern, wie!