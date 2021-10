Halo Infinite: Alle dürfen jetzt kostenlos den Multiplayer spielen & so funktioniert es

An zwei Wochenenden gab es bislang die Möglichkeit, vorzeitig den Multiplayer-Modus von Halo Infinite ausprobieren. Allerdings waren die bisherigen sogenannten "Tech Previews" nur für ausgewählte Teilnehmer*innen des Halo Insider-Programms zugänglich.

Mit dem jetzigen und damit dritten großen Preview-Wochenende ändert sich das. Denn jetzt dürfen alle Interessierten mitmischen und sich in die Online-Kämpfe stürzen. Allerdings gibt es dafür ein paar Dinge zu beachten.

So läuft die Tech Preview ab: Generell läuft die Tech Preview vom 1. bis zum 4. Oktober und ist mittlerweile auch schon live. Ihr könnt in dieser Zeit dauerhaft in der Academy Ziel-Herausforderungen mit einer ganzen Reihe von Waffen machen oder in Bot-Matches gegen KI-Gegner antreten.

Was euch im Multiplayer unter anderem erwartet, könnt ihr euch schon mal hier im Video anschauen:

Matchmaking nur zu ausgewählten Zeiten

Daneben gibt es auch noch diverse PvP- und PvE-Optionen:

Big Team Battle (12v12 PvP)

Arena (4v4 PvP)

Bot Matches (4vBots)

Wichtig: Das Matchmaking für diese Varianten ist nur in bestimmten Zeitfenstern freigeschaltet und teilt sich in diverse Sessions auf. Pro Tag gibt es zwei Sessions, in denen ihr das Matchmaking nutzen könnt.

Freitag: 19 bis 23 Uhr

19 bis 23 Uhr Samstag: 2 bis 6 Uhr (morgens) und 19 bis 23 Uhr

2 bis 6 Uhr (morgens) und 19 bis 23 Uhr Sonntag: 2 bis 6 Uhr (morgens) und 19 bis 23 Uhr

2 bis 6 Uhr (morgens) und 19 bis 23 Uhr Montag: 2 bis 6 Uhr (morgens)

So bekommt ihr den Tech Preview-Client für Halo Infinite

Um an der Preview teilzunehmen, benötigt ihr den entsprechenden Client, den ihr über den Xbox Store bekommt:

Sucht im Store nach "Insider" und wählt dann den Xbox Insider Hub aus

Installiert diesen zunächst und startet ihn dann

Im Menü wählt ihr im Bereich "Previews" den Halo Insider-Infinite-Client aus

Installieren und fertig

Der Client ist knapp 22 GB groß, nach der Installation könnt ihr direkt mit den Academy-Optionen starten, da die Tech Preview bereits live ist.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Der Multiplayer des Shooters wird komplett Free2Play sein, darüber hinaus gibt es auch eine umfangreiche Kampagne, in der Serienheld Master Chief erneut die Hauptrolle spielen wird.

Werdet ihr die Infinite Tech Preview ausprobieren?