Halo Infinite: Fans entdecken bizarren Trick, der euch zur Nahkampf-Maschine macht

An diesem Wochenende haben einige Fans die Chance, an der Multiplayer-Beta von Halo Infinite teilzunehmen und vor allen anderen Spieler*innen den Titel zu testen. Ein User hat in der Beta nun einen aberwitzigen Trick entdeckt, der euch zur außergewöhnlich schnellen Nahkampf-Maschine transformiert.

Glitch versetzt euch in den Nahkampf-Modus

In einem Clip zeigt euch Reddit-User CraftZ49, wie ihr in den Nahkampf wechselt und zur wahren Killermaschine werdet. In dem Video ist zu sehen, wie der User einen anderen Charakter bis zur Ekstase verprügelt, inklusive brutaler Schlaggeräusche. Niemand hat bei dieser Schlagkombo wohl den Hauch einer Chance im Nahkampf:

Link zum Reddit-Inhalt

Viele Kommentare vergleichen den Glitch bereits mit dem BxB-Trick aus Halo 2, der es Spielenden erlaubt, mit dem richtigen Timing zwei Nahkampfangriffe direkt nacheinander auszuführen.



Wie funktioniert der Trick? Um diese alleszerstörende Schlagtechnik zu verwenden, müsst ihr eure Waffen wechseln, während ihr einen Nahkampfangriff macht. So wird die eigentliche Animation des Nahkampfangriffes abgebrochen, wenn ihr den Wechsel schnell genug durchführt.



Falls ihr den Trick selbst ausprobieren solltet, müsst ihr euch beeilen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei nicht um ein gewolltes Feature der Halo-Macher von 323 Industries handelt und es deshalb bis zur Vollversion aus dem Spiel rausgepatcht wird.



Wer nicht an der Multiplayer-Beta teilnehmen möchte, der kann sich im folgenden Trailer einen Ersteindruck zum Mehrspieler-Modus von Halo Infinite verschaffen:

Weitere News zu Halo Infinite im Überblick:

So könnt ihr selbst an der Beta teilnehmen

Wie kann ich bei der Multiplayer-Beta mitmachen? Um an der jetzigen Beta teilzunehmen, müsst ihr Halo Insider sein. Nach der Registrierung erhaltet ihr die Chance, an Betas teilzunehmen, um dem Entwicklerteam Feedback zu geben, damit die Vollversion zum Launch in der bestmöglichen Qualität veröffentlicht wird. Für die aktuelle Beta müsst ihr euch allerdings vor dem 13. September angemeldet haben.



Der aktuelle Multiplayer-Test wird noch bis zum 26. September 2021 laufen. Danach haben Spieler*innen erst wieder vom 1. bis zum 3. Oktober 2021 die Chance, Halo Infinite vorm Release am 8. Dezember 2021 auf Xbox Series X/S und Xbox One zu testen.



Nehmt ihr ebenfalls an der Beta teil und habt ähnlich kuriose Glitches entdecken können?