Halo: Campaign Evolved - Trailer enthüllt das Remake mit Unreal Engine 5

Tobias Veltin
24.10.2025 | 22:55 Uhr

Das erste Halo feiert im Jahr 2026 seinen 25. Geburtstag und bekommt zum Jubiläum von den Halo Studios ein Remake spendiert, das den Untertitel "Campaign Evolved" tragen wird. Das läuft auf der Unreal Engine 5 und wird dementsprechend vor allem grafisch ordentlich aufpoliert.

Der erste Trailer zum Spiel zeigt einen Ausschnitt aus der vierten Kampagnenmission von Halo - "Der schweigende Kartograph". Die Szenen geben bereits einen Vorgeschmack auf die grafischen Veränderungen des Remakes, das aber nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich angepasst wurde. Es gibt nämlich auch drei komplett neue Missionen, die vor den Ereignissen des ersten Halo spielen werden.

Halo: Campaign Evolved erscheint im Jahr 2026 für die Xbox Series X/S, den PC und direkt zum Start auch für die PlayStation 5 – es ist also das erste Halo-Spiel, das für eine Sony-Konsole erscheint.
