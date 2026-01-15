Harry Potter-Fan fragt sich, weshalb Wurmschwanz bei den anderen Bösewichten so verhasst ist - die Community hat eine klare Antwort

Wurmschwanz kurz vor seiner Verwandlung in eine Ratte in Harry Potter und der Gefangene von Askaban. (Bild: Warner Bros.)

Das große Böse in den Harry-Potter-Romanen und -Filmen ist eindeutig Voldemort. Er trachtet nach der Unterwerfung der nicht-magischen Menschheit und hat die Leben vieler geliebter Charaktere auf dem Gewissen. Trotzdem gibt es verhasstere Charaktere als den Dunklen Lord, wie zum Beispiel seinen Handlanger Peter Pettigrew aka Wurmschwanz.

„Wieso ist Wurmschwanz so verhasst unter den anderen Todessern und Voldemort?“

Ausgangslage: In Harry Potter und der Gefangene von Askaban kommt heraus, dass nicht der gesuchte Sirius Black hinter dem Mord an den Freund*innen und Harrys Eltern steckt, sondern Krätze, die Ratte von Ron. Dabei handelt es sich nämlich um den Animagus Peter Pettigrew, der sich viele Jahre lang in seiner Rattenform – der er auch seinen Spitznamen “Wurmschwanz“ zu verdanken hat – versteckt hat.

Es war Pettigrew, der Voldemort über den Aufenthalt von James und Lily Potter unterrichtet hat. Zwar hat Voldemort den Todesfluch auf die beiden ausgesprochen, doch ohne Pettigrew wäre er womöglich nie dazu gekommen.

Deswegen sollte es eigentlich naheliegen, dass Pettigrew eine Menge Ansehen unter seinem Meister und dessen Anhängern genießt, oder? Falsch, denn sie können mit dem Diener wenig anfangen. Als sich ein Harry-Potter-Fan nach der Begründung dafür im Internet erkundigt, hat die Reddit-Community eine klare Antwort parat.

0:28 Dying Light The Beast hat ein cooles Harry Potter- und Minecraft-Easter Egg, das euch eine Waffe beschert

Autoplay

Begründungen der Community: Es sei ganz einfach: „Menschen hassen im Allgemeinen Verräter*innen. Sogar jene, die ihre Feinde betrügen, um sich ihnen anzuschließen. Man wird dafür nicht respektiert“, lautet die Top-Antwort auf die Frage mit über 1.000 positiven Bewertungen.

Ein anderer User kommentiert darunter, dass ein Zitat der Dune-Bücherreihe den Nagel auf den Kopf treffe: „‚Ich könnte mich nie dazu bringen, einem Verräter zu vertrauen‘, sagte der Baron. ‚Nicht einmal einem Verräter, den ich selbst erschaffen habe.‘“

Auch Voldemort selbst wird einmal zitiert. Auch er versteht, dass Wurmschwanz ihm nicht aus Loyalität gedient hat, sondern vielmehr aus Angst. Während seine Furcht vor den Todessern ihn dazu gebracht hat, seine Freund*innen zu verraten, wäre Sirius Black eher gestorben.

Für viele Personen ist der Fall klar und sie schließen sich der Begründung an. Die Natur als Verräter macht die schleimige, unbeliebte Art von Wurmschwanz aus. Aber auch eine weitere Erklärung für seine Unbeliebtheit unter den eigenen Verbündeten lässt sich in den Kommentaren finden:

„Meine Vorstellung lautet, dass einige der Todesser Voldemorts Rückkehr tatsächlich verabscheuen und Wurmschwanz dafür verantwortlich machen“, vermutet ein anderer User. Ihre Abneigung gegenüber dem Dunklen Lord lässt sich deutlich an der Malfoy-Familie beobachten. Voldemort ist nicht nur Muggeln und seinen Feinden gegenüber grausam, sondern auch seinen eigenen Verbündeten.

Das ist ein weiterer Grund, weswegen Wurmschwanz bei seinen Mit-Todessern so unbeliebt sein könnte.

An der Stelle sind wir auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Seht ihr das ähnlich wie die anderen Harry-Potter-Fans oder fallen euch noch mehr Gründe ein, weshalb Wurmschwanz unter seinen eigenen Leuten so verhasst ist?