Das Legoland Deutschland bekommt eine Harry-Potter-Themenwelt - samt passendem Hotel

Harry Potter bekommt bald eine eigene Themenwelt im Legoland Deutschland.

Harry-Potter-Fans mit LEGO-Vorliebe dürfen sich in den kommenden Jahren auf ein echtes Highlight freuen. Im Legoland Deutschland entsteht nämlich schon bald eine komplette "LEGO Harry Potter"-Themenwelt, die sogar mit einem passenden Hotel ausgestattet wird.

Harry Potter zieht ins Legoland

Den dänischen Spielzeughersteller LEGO und das Harry-Potter-Franchise verbindet schon seit vielen Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die soll schon bald kräftig erweitert werden. Im Legoland in Günzburg entstehen demnächst das weltweit erste LEGO Harry Potter Land und das erste Hotel mit Harry-Potter-Thema überhaupt.

Allzu viel zu den gebotenen Attraktionen wird allerdings noch nicht verraten. Auf der offiziellen Webseite wird eine "magische Verbindung aus Kreativität, Zauberei und Spielspaß" versprochen.

In einer Pressemitteilung (via PromoBricks) wird zudem Manuela Stone, die Chefin des Legoland Deutschland, folgendermaßen zitiert:

"Wir freuen uns sehr, dass die Partnerschaft von Merlin und Warner Bros. Discovery Global Experiences hier in Deutschland ihren Anfang nimmt. Seit der Eröffnung des LEGOLAND Deutschland Resorts vor über 20 Jahren bereiten wir Familien glückliche Momente – auch in Zusammenarbeit mit anderen führenden Marken. Wir legen die Messlatte nun noch höher und schaffen ein magisches neues Land, das die Wizarding World in Form von LEGO Steinen zum Leben erweckt. Dieser Schritt bestätigt die stetige Entwicklung unseres Resorts zu einer Weltklasse-Destination."

Das Themenhotel soll bis 2028 fertiggestellt werden. Wann der Themenbereich öffnen soll, wurde bisher hingegen nicht verraten. Weitere Infos und mehr Details soll es Ende 2026 geben, es dürfte also noch ein bisschen dauern, bis die feierliche Eröffnung stattfindet.

Die neue Themenwelt und das Hotel bilden zusammen die bisher größte Einzelinvestition in einen bestehenden Standort von Merlin dar. Die Bedeutung des Freizeitparks in Günzburg wird damit noch einmal unterstrichen.

LEGO hat aktuell eine große Auswahl von thematisch passenden Harry-Potter-Sets im Sortiment. Von kleinen Modellen wie dem fliegenden Auto der Weasleys aus der Kammer des Schreckens bis hin zum 6020 Steine umfassenden Schloss Hogwarts ist dabei so ziemlich alles geboten.

