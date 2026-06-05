Neues Resident Evil enthüllt und es ist das Remake auf das Fans schon lange warten

Endlich kommt Code Veronica als Neuauflage.

Resident Evil-Fans rätseln schon seit Monaten, welches Remake als Nächstes erscheinen wird. Jetzt ist klar: Es ist endlich das, das sich die Community schon die ganze Zeit sehnlich wünscht: Code Veronica. Das wurde heute Abend während des Summer Game Fests mit Host Geoff Keighley enthüllt.

Der erste Trailer sieht schon mal richtig gut nach Gänsehaut aus:

3:56 Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück

Autoplay

Mehr zum Summer Game Fest:

Das bedeutet zum einen, dass Claire Redfield zurückkehrt (gemeinsam mit Steve Burnside, der zu den besonders denkwürdigen Charakteren der Reihe gehört), zum anderen, dass ein wichtiger Part der fortlaufenden Story in neuem Gewand verfügbar sein wird. Im Gegensatz zu Teil 4 knüpft Code Veronica wesentlich direkter an RE1 bis 3 an.

Ursprünglich ist das Horrorspiel im Jahr 2000 erschienen und Claire ist in diesem Teil weiterhin auf der Suche nach ihrem Bruder Chris. Dabei verschlägt es sie unter anderem nach Frankreich. Genau das zeigt auch bereits der Trailer.

Ein Release-Datum gibt es aktuell noch nicht, aber zumindest wissen wir schon, dass uns der Titel 2027 erwartet.

Gehört ihr auch zu den Fans, die verzweifelt auf das Spiel gewartet haben?