Pokémon TCG-Glückpilz zieht God Pack mit allen Evoli-Entwicklungen auf einmal, sind bis zu 8.000€ wert - "Okay, jetzt höre ich auf, bye"

Die sogenannten God Packs der Pokémon-Sammelkarten sind so etwas wie der Moby Dick aller Sammler*innen. Nur die Allerwenigsten haben so massives Glück wie diese Person hier.

David Molke
06.02.2026 | 20:12 Uhr

Was ein Haul! So ein Pokémon-Sammelkarten-God Pack sieht man selten (Bild: reddit.comuserImmature_adult_guy). Was ein Haul! So ein Pokémon-Sammelkarten-God Pack sieht man selten (Bild: reddit.com/user/Immature_adult_guy/).

Die legendären God Packs gibt es doch gar nicht! Oder etwa doch? Posts wie dieser hier scheinen das Gegenteil zu beweisen und machen Hoffnung. So ein sagenhafter Pokémon-Fund wie dieser hier ist richtig, richtig viel Geld wert. So viel, dass der glückliche Finder sein Hobby jetzt an den Nagel hängen will.

Pokémon-God Pack sorgt für absolute Begeisterung

Pokémon-Sammelkarten erleben seit einigen Jahren einen erneuten, massiven Hype. Es kommen immer wieder neue Karten auf den Markt, die oft direkt ausverkauft sind. Der Wert der seltenen Karten schießt direkt in die Höhe und sorgt für Stirnrunzeln und runterklappende Kinnladen auf allen Seiten. Aber es bleibt eben ein Glücksspiel und sehr unwahrscheinlich, so viel Glück auf einmal zu haben wie hier.

Video starten 2:34 Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen

Der Reddit-User mit dem wunderschönen Namen Immature_adult_guy kann sein Glück dann auch selbst kaum fassen. Er hatte wirklich extremen Dusel und ist auf ein sogenanntes God Pack gestoßen. Das stellt sogar noch den Fund der Person in den Schatten, die ebenfalls ein "God Pack" geöffnet hatte, und zwar mitten auf der Autobahn.

In diesem Fall hier geht es um Karten aus der Prismatische Entwicklungen-Erweiterung. Schaut ihr euch die Karten auf Seiten wie CardMarket an und sortiert sie absteigend nach Preis, werdet ihr dort genau die Karten ganz oben sehen, die hier anscheinend alle aus einem einzigen God Pack gefischt worden sind. Aber am besten seht ihr selbst:

Allein die Nachtara ex-Karte ist mindestens 400 Euro wert. Aktuell steht der durchschnittliche Verkaufspreis knapp unter 800 Euro. Dabei kommt es natürlich stark auf den Zustand der Karte an und darauf, ob sie und ihr Zustand offiziell gegradet wurde. Dann kann das gute Stück in perfektem Zustand auch gut und gerne für über 3.500 Euro den Besitzer oder die Besitzerin wechseln.

Die Donnersichel ex-Karte fehlt hier zwar, dafür sind aber eben einfach alle Evoli-Weiterentwicklungen am Start, die am oberen Ende der Werte-Skala dieser Erweiterung stehen. Insgesamt ergibt sich mit Grading und entsprechendem Zustand hier locker die Möglichkeit, über 8.000 Euro zu verdienen. Aber der glückliche Finder will seine Schätze auf keinen Fall verkaufen, sondern sie zur ersten Seite seines Binders machen.

Außerdem erklärt der Reddit-User in einem der Kommentare, dass er nicht glaube, dass die Karten ein PSA 10-Grading bekommen könnten. Für die perfekte Qualitäts-Bewertung seien die Drucke wohl einfach nicht zentriert genug auf den Karten. Das klingt danach, als würde er gar nicht erst beabsichtigen, die Karten einzuschicken und bewerten zu lassen. Wir können nur zu diesem Fund gratulieren und freuen uns mit ihm.

Wie gefallen euch die Evolis? Was würdet ihr nach so einem Fund machen?

