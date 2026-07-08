"War eine Legende in dieser Szene": Harry Potter-Fans feiern Schauspielerin für ihren Auftritt im Film-Finale

Maggie Smith als Minerva McGonagall (Bildrechte: Warner Bros. Pictures).

In der Vorstellung vieler Harry Potter-Fans ist der Film-Cast nahezu untrennbar mit den Charakteren verbunden; was auch eine echte Herausforderung für die Stars der neuen Serie sein dürfte. Fest steht: Die Schauspieler*innen der Filme haben einen richtig guten Job gemacht, und sind vielen von uns besonders in bestimmten, kultigen Szenen in Erinnerung geblieben. Einen sehr beliebten Moment in der Film-Reihe feiern Fans jetzt noch mal auf Reddit.

Diese Szene aus "Die Heiligtümer des Todes - Teil 2" ist vielen im Kopf geblieben

Reddit-User NinjaOfSyntax zeigt ein Bild aus dem achten und letzten Film der Reihe. Darauf zu sehen ist eine zum Leben erwachte Statue, die gerade losgesprungen und auf dem Boden aufgekommen ist, um dem Aufruf von Professor McGonagall zu folgen.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Dazu schreibt der User: "[McGonagall-Schauspielerin] Maggie Smith war eine absolute Legende in dieser Szene." Viele Fans dürften sich noch lebhaft an diesen Moment erinnern, der besonders emotional von der Schauspielerin interpretiert wurde.

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Zur Erinnerung: Die Lehrerin nutzt in dieser Szene den Zauber "Piertotum Locomotor", mit dem Statuen und Ritterrüstungen zum Leben erweckt werden können, damit sie ihrer Pflicht nachkommen. Dafür gibt es zu diesem Zeitpunkt auch einen denkbar ernsten Grund: Hogwarts wird angegriffen, die große Schlacht steht kurz bevor.

Nachdem McGonagall ihre "Armee" erhabenen Hauptes in den Kampf geschickt hat, lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf und sagt mit bebender Stimme, dass sie diesen Zauberspruch schon immer mal nutzen wollte. NinjaOfSyntax kommentiert das mit den Worten:

Zehn Jahre lang haben wir miterlebt, wie sie die strengste Lehrerin in Hogwarts war – nur damit sie kurz vor Ausbruch eines Krieges den härtesten Flex auspackt.

Dass die Szene noch mehr Zuschauer*innen begeistert hat, zeigen allein schon die über 5000 Upvotes, die der Post erhalten hat. Unter anderem bemerkt Commercial_Click_523:

Ganz ehrlich, diese Szene als Ganzes lässt mir einen Schauer über den Rücken laufen. Wenn du jemals aus dem Kino gehen musst, weil es einfach zu heftig ist – und das meine ich ganz ernst.

In den Kommentaren werden natürlich auch einige Details diskutiert. Beispielsweise wird angebracht, dass es ein wenig out of Character für die Lehrerin sei, dass sie sich freut wie ein kleines Kind.

Aber genau das finden viele Fans auch wiederum so schön daran: dass ihr dieser Moment eben gegönnt wird. Eine Person stört aber auch zum Beispiel, dass Molly Weasley, die neben ihr steht, kaum darauf reagiert.

Ist euch die Szene auch in derart positiver Erinnerung geblieben und denkt ihr, sie passt zu der Lehrerin? Oder habt ihr womöglich eine andere Lieblingsszene mit Maggie Smith?