Mutter findet die Pokémon TCG-Sammlung ihres Sohns auf dem Dachboden wieder - eine Karte davon ist bis zu 26.000 (!) wert

Hier sind schon ein paar echt nostalgische Schätze dabei. (Bild: Reddit/user/azuregiraffe2)

So manch Pokémon-Fan der ersten Stunde dürfte heute noch seiner alten TCG-Sammlung hinterher trauern. Viele von uns haben sie irgendwann verkauft, verschenkt oder schlicht verloren – dabei sind die Karten heute nicht nur teils ziemlich wertvoll, sondern auch einfach ein echter Nostalgie-Trip. Umso schöner, wenn man sie dann doch unerwartet wieder findet.

Der gute alte Dachboden-Fund

Redditor azuregiraffe2 hatte seine alte Sammlung wohl auch schon abgeschrieben, weil er sie nicht mehr finden konnte – was schmerzhaft gewesen sein dürfte, immerhin befanden sich darin auch 30 Jahre alte Karten der allerersten Auflage.

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Letztlich war das aber wohl gar nicht so schlecht für ihn. Wie der User berichtet, hat seine Mutter seine alte Sammlung jetzt überraschend auf dem Dachboden wiedergefunden. Da die Karten brav in einen Hefter gesteckt waren, befinden sich auch in ziemlich gutem Zustand.

Und schon auf den ersten Blick lassen sich hier ein paar richtig wertvolle Exemplare entdecken. Darunter auch das berühmte holografische Glurak. Dabei handelt es sich zwar nicht um die besonders wertvolle schattenlose oder erste Edition, trotzdem ist sie ordentlich was wert.

Bis zu 30.100 US-Dollar (umgerechnet rund 26.000 Euro) gibt es inzwischen für das Glurak im perfekten Zustand, natürlich nur mit offiziellem Grading und PSA 10 (via Price Charing). Das ist deutlich mehr als noch vor dem großen Boom vor knapp einem Jahr, als der Wert noch bei rund 10.000 US-Dollar lag.

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Auch ohne perfekten Zustand ist die Karte einiges wert, für Grade 9 gibt es etwa rund 2.500 US-Dollar und Grade 8 dann 1.200 US-Dollar.

Außerdem ist das nicht die einzige wertvolle Karte in der Sammlung. Mit dabei sind beispielsweise auch noch ein Dunkles Glurak (bis 17.000 US-Dollar), ein 1st Edition Flamara (bis 6.000 US-Dollar), ein 1st Edition Raichu (bis 5.800 US-Dollar) oder ein 1st Edition Pixi (bis 5.000 US-Dollar), um nur einige zu nennen.

User azuregiraffe2 freut sich auf jeden Fall tierisch über diesen Fund:

"Das fühlt sich surreal an, ich hatte die schon vor Jahren abgeschrieben."

Die Sammlung will er jetzt wohl zumindest teilweise verkaufen und dabei auch seinen Eltern einen Teil des Geldes geben. Nicht nur, weil seine Mum die Karten wiedergefunden hat, sondern schlicht weil seine Eltern ihm die TCG-Packs als Kind damals gekauft hatten.

Was war damals eigentlich eure Lieblingskarte?