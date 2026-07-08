PlayStation: Nerviger Bug zerstört gerade offenbar die Spielzeitanzeigen von Disc-basierten PS5-Titeln - außerdem verschwinden Retail-Spiele aus Profilen

Ab 2028 werden keine Disc-basierten Spiele mehr für die PlayStation-Konsolen produziert. User vermuten, dass die aktuellen Dashboard-Seltsamkeiten schon damit zu tun haben.

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Tobias Veltin
08.07.2026 | 17:00 Uhr

Sony stellt ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr her. Stehen die aktuellen Dashboard-Seltsamkeiten damit in Zusammenhang? Sony stellt ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr her. Stehen die aktuellen Dashboard-Seltsamkeiten damit in Zusammenhang?

Anfang Juli hat Sony bekannt gegeben, dass ab Anfang 2028 keine PlayStation-Discs mehr hergestellt werden und damit gleichzeitig ein komplett digitales Zeitalter auf den eigenen Konsolen eingeläutet. In weiten Teilen der Community hat das für einen Sturm der Entrüstung gesorgt, der immer noch anhält.

Und als wäre das nicht schon genug, ist einigen PlayStation-Spieler*innen aufgefallen, dass die Spielzeiten ihrer PS5-Titel nicht mehr korrekt getrackt werden. Darüber berichtet unter anderem notebookcheck.net. Pikanterweise betrifft das Problem bei den meisten offenbar hauptsächlich Disc-basierte Spiele.

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Eher ein Bug als absichtliche Bestrafung

Bereitet Sony hier also möglicherweise schon jetzt die digitale Zukunft vor oder "bestraft" Käufer*innen physischer Versionen gar? Diese Vermutungen werden in der Community gerade aufgestellt, entbehren aber einer ordentlichen Grundlage.

Vielmehr scheinen die kaputten Spielzeiten mit dem Bug zusammenzuhängen, der schon im Juni bei einigen Personen dafür sorgte, dass anzügliche Erwachsenenspiele in der eigenen "Gespielt"-Liste auftauchten.

Ein Beleg dafür ist, dass das Problem zwar hauptsächlich bei Disc-basierten Spielen auftritt, aber eben nicht ausschließlich. Dementsprechend wird Sony vermutlich in der nächsten Zeit einen Patch bereitstellen, der das Problem dann hoffentlich behebt.

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Mysteriöser Spieleschwund in PlayStation-Profilen

Auf ein anderes Problem hat uns ein User per E-Mail aufmerksam gemacht. Laut seiner Aussage fehlten in seiner Spielebibibliothek plötzlich etliche Titel – und zwar ausschließlich Disc-basierte. Digital gekaufte Titel würden hingegen weiterhin angezeigt. Eine weitere Recherche ergab, dass Retail-Spiele bei vielen Usern aktuell nur angezeigt werden, wenn sie entweder über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügbar sind oder digitale Inhalte mit diesen Titeln verknüpft sind.

Das Problem scheint einige PlayStation-Spieler*innen zu betreffen. Unter anderem auf Reddit gibt es einige Threads, in denen über verschwundene Titel geklagt wird – teilweise geht es dort um mehrere hundert Spiele.

Flächendeckend scheint das Problem allerdings nicht aufzutreten. Ein spontaner Check in der GamePro-Redaktion ergab jedenfalls, dass bei einigen Personen Disc-Spiele weiterhin ganz normal angezeigt werden – auch ohne verknüpfte digitale Inhalte.

Sony hat sich bislang weder zu den kaputten Spielzeitanzeigen noch zu den verschwundenen Spielen aus den Profilen geäußert. Sobald es ein Statement gibt, werden wir diese News entsprechend updaten.

Habt ihr bei euch auch derartige Probleme beobachten können?

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